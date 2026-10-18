Efectivos de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y otras unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) destruyeron equipos e infraestructura de la minería ilegal valorizados en más de S/ 1.3 millones.

La operación policial se realizó el 17 de octubre en el sector Balata, distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.

En la intervención, se hallaron seis balsas tracas, cinco motores sumergidos, seis tolvas, tres pozas y un motor. También se neutralizaron 650 galones de combustible de diésel y 15 campamentos.

También se encontraron un generador eléctrico, una antena satelital, dos congeladoras, 15 motocicletas lineales y un motocarguero, entre otros bienes y enseres que facilitaban el desarrollo de la actividad ilícita.

Esta acción contó con la participación de representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El objetivo de estas operaciones es recuperar el control territorial y destruir los recursos utilizados para las actividades ilegales.