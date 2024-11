Ante la creciente presencia de vehículos menores en el país, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) reveló que, de enero a septiembre de 2024, se vendieron más de 181 mil motos, lo que demuestra que las motocicletas son uno de los vehículos más utilizados en el país, por lo que requieren seguir regulándose en materia de seguridad.

A diferencia de los conductores de automóviles, los motociclistas no tienen la protección exterior de una carrocería. Al ocurrir un impacto violento, el conductor puede ser expulsado de la moto, lo que aumenta significativamente la probabilidad de sufrir lesiones internas o externas, especialmente en la cabeza. Por ello, es crucial que los usuarios cuenten con cascos certificados que salvaguarden su vida.

Ante este panorama, la normativa debería exigir la importación de accesorios que aseguren la integridad de los conductores y ocupantes de los vehículos. El uso obligatorio de implementos de seguridad, como el casco, implica que utilizar un casco sin las características adecuadas es prácticamente equivalente a no usarlo. “Un 80% de los cascos no son certificados en el Perú. Usar este accesorio sin las características adecuadas es igual a no usarlo”, afirmó Joel Jiménez, Gerente de Negocio Protuner del Grupo Crosland.

El Día Nacional del Motociclista se celebra el primer domingo de diciembre, brindando una oportunidad crucial para reflexionar sobre la seguridad y la responsabilidad en el uso de motocicletas. Este día no solo reconoce la pasión por las dos ruedas, sino que también subraya la importancia de utilizar accesorios e indumentaria de protección (rodilleras, coderas, cascos, guantes, etc.) para evitar lesiones graves o pérdidas humanas.

En este sentido, Jiménez, entrega 5 recomendaciones claves para conducir una motocicleta de manera responsable.

Respetar las normas de tránsito. Cumplir con las señales y límites de velocidad es esencial para garantizar la seguridad propia y la de los demás. Conducir defensivamente. Mantener una actitud proactiva en la carretera ayuda a anticipar y evitar peligros inminentes. Conserva la distancia, no hablar por celular mientras manejas y usar siempre los dos frenos para detenerse. Usar equipo de protección certificado. La certificación es una garantía de que el caso ha sido sometido a pruebas de impacto (destructivas) que simulan el escenario de un potencial accidente Llevar los accesorios de seguridad apropiados. Usar guantes, rodilleras, coderas para minimizar el riesgo de lesiones. Realizar mantenimiento regular. Inspeccionar periódicamente la motocicleta asegura su buen funcionamiento y reduce el riesgo de accidentes por fallos mecánicos.

Para concluir, es esencial que evalúes tus habilidades como motociclista, ya que esto ayudará a prevenir situaciones que puedan comprometer tu seguridad y la de los demás. Asimismo, es crucial reconocer que la responsabilidad recae en todos. Jiménez, Ejecutivo de la empresa especializada en cascos, indumentaria y llantas para motociclistas, agregó: “Además de mejorar la infraestructura vial, es esencial fomentar el uso de accesorios de seguridad que protejan a los motociclistas y reduzcan el riesgo de lesiones”.