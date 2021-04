El candidato presidencial Pedro Castillo habría sufrido una descompensación respiratoria, así lo indicaron en la cuenta de Twitter del partido. Por este motivo -según se lee en el tuit- todas las actividades programadas han sido suspendidas.

Se desconoce -hasta el momento- que habría sucedido con el candidato de Perú Libre. En la publicación señalan que el traslado de urgencia es hacía una clínica de Lima. “Nuestro candidato Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy quedan suspendidas”, informa.

Nuestro candidato @PedroCastilloTe esta siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy quedan suspendidas. — Perú Libre (@PERU_LIBRE1) April 29, 2021

Debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori en suspenso

En horas de la mañana, el candidato presidencial respondió a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre el debate que se estaba proponiendo, indicando que el domingo a las 8 de la noche él no podía, pero que sí aceptaba debatir con ella el sábado a la 1 p.m.

TE PUEDE INTERESAR | “Efecto Castillo” ya afecta a nuestra economía

Como se recuerda, en horas de la tarde de este jueves 29 de abril se tendrían que realizar las coordinaciones sobre este debate presidencial, después que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori aceptara ir a Chota (Cajamarca) para debatir con el candidato Castillo Terrones.

Antes que nada, el Perú.

Sábado 1 de Mayo a la 1 pm. en Chota.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/5y2CS8O1wT — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 29, 2021

Pedro Castillo responde desde su cuenta de Twitter

“Estimados (as) compatriotas: les agradezco por autoconvocarse hoy en diferentes lugares de Lima. Sin embargo, por temas de salud, les comunico, con pesar, que no podré asistir. Mi abrazo y disculpas para todos los que llegaron. Sabremos recompensar este momento”, señala el tuit del candidato presidencial de Perú Libre.

Estimados/as compatriotas: les agradezco por autoconvocarse el día de hoy en diferentes lugares de Lima. Sin embargo, por temas de salud, les comunico, con pesar, que no podré asistir. Mi abrazo y disculpas para todos los que llegaron. Sabremos recompesar este momento. pic.twitter.com/V0VgAufScP — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 29, 2021

Keiko Fujimori aceptó debatir con Pedro Castillo: “Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aceptó este jueves la propuesta del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, para debatir el sábado 1 de mayo a la 1 p.m en Chota, Cajamarca.

A través de su cuenta de Twitter, Fujimori Higuchi consideró que Castillo Terrones “se sigue corriendo” al poner “nuevas excusas y condiciones” y rechazar su propuesta para debatir el domingo 2 de mayo a las 8:00 p.m. y pidió al Jurado Nacional de Elecciones poner “las reglas” del debate.

“El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro. No me asusta”, escribió.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: INS precisa que variante C.37 no puede ser considerada “de preocupación”