El 85 % de los peruanos se preocupa por mantener una alimentación más saludable, pero el 42 % desconfía de que los alimentos y bebidas envasados que se comercializan como saludables realmente cumplan con esa característica, según datos de Worldpanel by Numerator.

Este escenario representa una oportunidad y, al mismo tiempo, un desafío para los emprendimientos que buscan ingresar a supermercados y tiendas especializadas. Además de ofrecer productos diferenciados, las marcas deben garantizar calidad, responder a la demanda y generar confianza entre los consumidores.

En ese contexto, representantes de Lisboa, Mein y Vita Bars, tres marcas peruanas seleccionadas en la segunda edición de los Premios Flora & Fauna 2026, compartieron recomendaciones para los emprendedores que desean posicionar sus productos en el mercado de alimentación saludable.

Tres consejos para llevar un emprendimiento saludable al retail

1. Apostar por la innovación para diferenciarse

Ofrecer un producto etiquetado como saludable ya no es suficiente para destacar frente a la competencia. Los consumidores también buscan propuestas que aporten calidad, valor y características diferentes a las opciones disponibles.

Ximena Carrasco, fundadora de Lisboa, una línea de snacks saludables nominada a la categoría Mejor Producto sin Azúcar por su crema de pistacho, destacó que innovar no necesariamente implica crear un producto completamente nuevo.

Para la emprendedora, también consiste en mejorar alternativas que ya existen en el mercado y adaptarlas a nuevas preferencias y hábitos de alimentación.

“Innovar no solo es crear algo diferente, sino también repensar productos que ya son conocidos en el mercado, llevándolos a un nuevo nivel para ofrecer alternativas que se adapten a diferentes preferencias y hábitos de alimentación”, explicó.

2. Prepararse para atender una mayor demanda

Ingresar a supermercados o cadenas de tiendas puede ampliar las oportunidades comerciales de un emprendimiento, pero también exige contar con la capacidad necesaria para abastecer los puntos de venta.

Mauricio Andujar, cofundador de Mein, marca que presenta su producto como la primera gaseosa prebiótica desarrollada en el Perú y que fue seleccionada en la categoría Mejor Producto Innovador del Año, señaló que la preparación para ingresar al retail debe ir más allá de tener una propuesta atractiva.

“Para mí, estar listo para el retail implica mucho más que tener un producto que guste: significa poder producirlo de manera consistente, mantener su calidad y cumplir con las entregas”, sostuvo.

En ese sentido, mantener estándares de producción, asegurar la disponibilidad de los productos y cumplir con los compromisos comerciales son aspectos importantes para consolidar la relación con los establecimientos.

3. Aprovechar las recomendaciones para mejorar el producto

La relación entre una marca y una cadena de tiendas también puede convertirse en una oportunidad para identificar aspectos que necesitan mejorar y fortalecer sus procesos.

Luciana Gainza y Marianella Chávez, fundadoras de Vita Bars, marca peruana de barras nutritivas nominada a la categoría Producto Innovador del Año, destacaron que trabajar con establecimientos especializados les permitió adquirir experiencia y elevar sus estándares.

“Estar en un retail especializado no solo nos brindó una importante vitrina, también nos entrenó para cumplir con altos estándares y competir con marcas consolidadas en el mercado saludable peruano”, señalaron.

Para las emprendedoras, recibir observaciones y conocer las exigencias del canal comercial puede contribuir al desarrollo de productos más competitivos.

Premios Flora & Fauna 2026 reconocerán a emprendimientos saludables

La segunda edición de los Premios Flora & Fauna 2026 se realizará el 22 de octubre y buscará reconocer a marcas y emprendimientos que desarrollan productos vinculados con la alimentación saludable, la innovación y la sostenibilidad.

Los reconocimientos contemplan categorías como Mejor Producto Orgánico, Innovador, Peruano, Medicina Natural, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Azúcar e Impacto Social y Ambiental.

La evaluación contará con la participación de especialistas en sostenibilidad, nutrición, medicina y gastronomía. Además, los consumidores podrán participar mediante la elección de su producto favorito.

Eileen Wong, cofundadora de Flora & Fauna, señaló que estos premios buscan destacar el trabajo de los emprendedores que desarrollan propuestas diferenciadas dentro del mercado peruano.

“Tenemos la responsabilidad de impulsar una industria alimentaria con productos realmente saludables, que, con su calidad y transparencia, se ganen la confianza del consumidor”, manifestó.

Los interesados pueden obtener más información y participar en la votación mediante la página oficial de los Premios Flora & Fauna