La emoción por la llegada del papa se vive también en la región Junín y en la Ciudad Incontrastable. Precisamente el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, estuvo ayer en la delegación de bienvenida junto a los obispos que integran la Conferencia Episcopal, que dio el recibimiento al sumo pontífice.

El papa al descender del avión que lo trajo de Argentina, vestía con la sotana blanca acompañada de la muceta roja o capa corta sobre los hombros y luego de saludar a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a las autoridades y delegaciones. Se acercó a los niños, a los que emocionó con su cercanía en la base aérea del Callao.

Emoción

El pastor de la iglesia católica en Huancayo, Luis Alberto Huamán Camayo, al igual que todos los peruanos, lucía conmovido por la presencia del papa León XIV, que hace 4 años atrás, cuando era obispo de Chiclayo, participó en su consagración como obispo auxiliar de Huancayo, en la parroquia La Inmaculada, cuando en aquella oportunidad era obispo de Chiclayo.

“Nadie se imaginaba que estuvimos con el que llegaría a ser el papa y compartimos con él. Tuvimos un compartir de la cena, se le preparó algo especial y también le obsequiamos artesanía como un mate burilado, una manta y un sombrero”, recordó el vicario Eder Camarena.

Hoy por la tarde, Robert Prevost se reúne con los jóvenes y una delegación de 150 personas de Huancayo, que integran la pastoral juvenil a nivel nacional. Ayer, los sacerdotes, tuvieron una reunión en el seminario San Pio X, sobre la visita del papa, su vida y misión en nuestro país y en el mundo. Además, el domingo una delegación de 60 sacerdotes de Huancayo, viaja a Lima, para participar de la misa.

Entre el público, también se pudo ver y escuchar a huancaínos que viajaron para seguir las actividades del sumo pontífice y escuchar su mensaje de paz y esperanza. En Huancayo se alistan varias actividades como la del lunes 16 de noviembre cuando escolares entonaran el Himno al Papa.