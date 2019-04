Enfoque de género: Colectivo 'Padres en Acción' anuncia movilización

Síguenos en Facebook

Luego que la Corte Suprema de Justicia declara infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por el colectivo "Padres en Acción contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica", éste anunció una gran movilización.

Como se sabe, el Ministerio de Educación dijo que su "interés no es polarizar, sino centrarnos en aquello que nos une a todos los peruanos: brindar una educación de calidad y libre de discriminación".

Beatriz Mejía, representante del colectivo 'Padres en Acción', dijo que alistan una movilización para rechazar que el enfoque de género se mantenga en el currículo escolar, para el cual evalúan diversos mecanismos a fin de que seelimine.

"Por las declaraciones de las personas que he escuchado a favor de esto no saben de lo que están hablando. El enfoque de género que está en los libros no es el enfoque de igualdad entre el hombre y la mujer, no es el enfoque que va a eliminar la violencia en el hogar. Es una metodología de inducción al homosexualismo de niños y niñas", declaró en Canal N.

‘Madres en Acción’

Por su parte, la vocera del colectivo ‘Madres en Acción’, Ayesha Dávila, comentó que su grupo está contento con la decisión y consideró que ello es un avance que se acepte integrar dentro del currículo escolar la educación con enfoque de género. Agregó que ahora el país podrá contar con una educación con igualdad de género.