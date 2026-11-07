Desde este lunes, 9 de noviembre, los jóvenes entre 16 y 35 años podrán obtener sus entradas gratuitas para participar en la vigilia de oración con el papa León XIV, programada para el jueves 12 en el Estadio Nacional.

La plataforma Teleticket habilitará las inscripciones desde el mediodía.

La comisión organizadora informó que el registro será personal e intransferible, y que permitirá una entrada por persona.

Las puertas del recinto abrirán a las 11:00 a. m. y las actividades comenzarán a las 2:00 p. m. El sumo pontífice llegará a las 6:00 p. m.