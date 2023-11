Las atenciones en los hospitales de EsSalud no siempre son una lágrima. El último 27 de noviembre, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, logró lo que difícilmente alguien puede: ser atendido a través de consulta externa y que en tan solo nueve minutos se le genere una cita, se le otorgue descanso médico y, por si fuera poco, le entreguen sus medicamentos.

Este beneficio, que no lo tienen ni quienes se atienden por emergencia o sufren enfermedades graves, fue posible gracias al cuidado de un médico del Hospital Albrecht, que, por si fuera poco, no necesitó ni de la presencia del burgomaestre para diagnosticarlo y otorgarle el documento de incapacidad de dos días, los mismos que usó para postergar el juicio oral que se le sigue por difamar al exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales.

Responsables

Según el reporte del Módulo 17 del Hospital Albrecht, a las 2:46 de la tarde el alcalde accedió a una interconsulta adicional con el médico Joe Pérez Carrasco, especialista en otorrinolaringología. Lo extraño es que cuatro minutos después (a las 2:50 p.m.) el galeno le generó un descanso médico y a las 2:55 p.m. el paciente pudo recibir sus fármacos.

Sin embargo, toda esta eficiencia no hizo más que levantar sospechas. El regidor Jorge Vásquez aseguró que la entrega de este certificado fue “express”, porque el alcalde no habría pasado consulta.

Para demostrar que el burgomaestre supuestamente no asistió a la red de EsSalud, el concejal ingresó un documento dirigido al director del Hospital Albrecht, Tomás Geldres, pidiéndole copia del video de ingreso de pacientes a ser atendidos en el servicio de otorrinolaringología el 27 de noviembre, entre la 1 y las 4 de la tarde. También solicitó se le entreguen las imágenes de la puerta de acceso al nosocomio, la copia del registro de vigilancia en donde se reporta el ingreso de Arturo Fernández, la copia del reporte de pacientes atendidos por el médico y el recibo de los fármacos que recogió.

“El alcalde, definitivamente, no habría ido y por eso es que están en problemas los de Essalud. Aún no nos entregan el informe oficial, pero ya tenemos datos desde Essalud en donde nos dicen que no asistió y que el médico se la jugó, porque, incluso, el mismo médico fue quien recogió los medicamentos (de Farmacia)”, indicó Jorge Vásquez.

Para el regidor, el alcalde se habría “burlado de la justicia poniendo un certificado que prácticamente es falso”, pues con esto “se ha salvado de la condena que iba a recibir en el juicio”.

Se pronuncian

Ante el escándalo, EsSalud emitió un comunicado informando que investiga la celeridad con la que se emitió el certificado médico al alcalde.

“Hemos dado inicio a una investigación inmediata y a una auditoría para determinar si se cumplieron con los protocolos y directivas correspondientes (...) La Red La Libertad rechaza todo acto irregular que pueda perjudicar la imagen de la institución”, indican.