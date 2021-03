Tras un prolongado tratamiento en el policlínico Juan José Rodríguez Lazo de EsSalud, en Chorrillos, un padre de familia y sus dos pequeños hijos, de 2 años y 11 meses, vencieron a la tuberculosis (TBC) que les fue diagnosticada casi de manera simultánea con el inicio de la pandemia del COVID-19 hace un año.

En el Día Mundial de la Tuberculosis y el marco de la lucha contra esta enfermedad bajo lema “La tuberculosis si se cura”, EsSalud informó sobre este caso que se presentó en febrero del 2020 y que parte del tratamiento se hizo a través de teleconsultas y videollamadas.

El asegurado L.P.F. (29), quien trabaja como panadero nunca pensó que la tuberculosis atacaría su hogar. Él se contagió en febrero del año pasado y, sin saber que estaba infectado, también contagió a sus pequeños hijos.

Acudió al policlínico Juan José Rodríguez Lazo de EsSalud por tener síntomas como fatiga, falta de apetito, escalofríos, tos con flema y fiebres por más de una semana, inmediatamente fue derivado al programa de prevención y control de la tuberculosis donde rápidamente le sacan su prueba de esputo y sale positiva.

“Me detectaron la tuberculosis antes de la pandemia, cuando vine a sacarme mis exámenes, las licenciadas me dijeron que no me preocupara que me iba a curar, que su lema es ‘la tuberculosis si se cura’ solo tenía que tomar mis medicamentos y ahora puedo decir que ya estoy curado de esta terrible enfermedad”, dijo el paciente.

Al respecto, Amparo Jiménez Ruiz, licenciada de enfermería del programa de prevención y control de la tuberculosis del policlínico Juan José Rodríguez Lazo EsSalud, señaló que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria (bacilo de koch) que afecta generalmente a los pulmones, pero también puede afectar otros órganos como el cerebro, los pulmones y los riñones.

“Estamos expuestos a este bacilo ya que nuestro país está considerado como uno de los países con mayor carga de pacientes con tuberculosis, tenemos una tuberculosis latente que en cualquier momento de nuestras vidas podemos desarrollar la enfermedad”, precisó la licenciada.

Explicó que la tuberculosis latente es aquella condición en la que nos hemos contagiado con el bacilo; sin embargo, no estamos desarrollando todavía la enfermedad.

“El bacilo está en nuestro organismo, pero no se ha activado no se ha multiplicado por lo cual este bacilo puede estar encapsulado en nuestro organismo por un tiempo prolongado y va a depender del sistema inmunológico de cada persona”, refirió Jiménez Ruiz.

PREVENCIÓN

Durante el proceso de la pandemia por el COVID-19-19, los pacientes han estado expuestos doblemente lo cual podría complicar su estado de salud, ya que ambas enfermedades atacan los pulmones.

A pesar de las restricciones de inmovilización por la pandemia, los pacientes afectados por tuberculosis son monitoreados permanentemente por teleconsulta, teleorientación, videollamadas para indicación de como tomar los medicamentos y atención presencial en caso lo necesite el paciente.

Además, se recomienda abrir cortinas y ventanas para iluminar ambientes, consumir alimentos saludables y de forma balanceada, vacunar al recién nacido con la vacuna BCG, dormir entre 6 a 8 horas, manejar el estrés y realizar actividades físicas de 30 minutos diarias.

DATO

En el policlínico Juan José Rodríguez Lazo de EsSalud, en el 2020 se presentaron 86 casos de tuberculosis y este año hasta el momento se han detectado 18 casos.

VIDEO RECOMENDADO

Familia denuncia confusión en la entrega de cuerpos de dos víctimas de coronavirus (Video: Latina TV)