Eufemia Guzmán Abarca, a sus 80 años, es un nombre que resuena con fuerza en el atletismo máster. Una mujer que comenzó su carrera en el deporte tarde, a los 58 años, y que ha acumulado medallas, trofeos y reconocimientos que cuentan una historia de superación y determinación. Su vida, que podría haber sido un relato común, se convirtió en un testimonio de perseverancia y pasión por el atletismo, un deporte que descubrió mucho después de lo que se consideraría tarde para muchos.

Su historia comenzó en el Club Internacional de Arequipa, donde Eufemia trabajaba resguardando ropa y objetos de valor. Un entorno lleno de deportistas talentosos, pero ninguno de ellos logró despertar en ella el interés por el atletismo. Fueron algunas socias del club las que, con su entusiasmo, lograron animarla a probar suerte en el deporte. El presidente del club, sin exigirle una membresía mensual, le permitió entrenar y, en ese momento, algo en su interior comenzó a despertar el deseo de correr.

Sin experiencia ni preparación, pero con la determinación de una campeona, Eufemia comenzó a entrenar con el apoyo de Giovanni Rodríguez. En una competencia de 5 km, con solo cuatro minutos y 58 segundos, superó el récord de una socia del club. La velocidad, que hasta ese momento le era ajena, la cautivó. En ese instante, Eufemia supo que su vida deportiva acababa de comenzar. No solo batió un récord, sino que encontró una pasión que marcaría su destino.

El inicio del sueño. La carrera de “Mema” despegó cuando participó en el Sudamericano de Cochabamba, Bolivia. Con un fervor incansable, logró tres medallas de oro, algo que muchos deportistas soñaban, pero pocos conseguían. Desde entonces, se convirtió en una competidora habitual en maratones y competencias sudamericanas organizadas por las municipalidades. Las medallas seguían llegando, y Eufemia se consolidaba como una de las atletas más destacadas en su categoría.

Lesión que desafió su fuerza. En 2013, durante la maratón de la Virgen de la Candelaria, Eufemia sufrió una lesión en su rodilla derecha. A pesar de ello, su pasión por el atletismo la impulsó a participar una vez más en una competencia en Sabandía, donde ganó una medalla de oro. Sin embargo, su rodilla quedó gravemente afectada. Durante cinco largos años, se negó a operarse, cuestionando si valía la pena someterse a una intervención si no podría volver a correr.

Fue su hija, Miriam, quien con amor y firmeza la convenció de operarse. “Si no voy a poder correr, ¿para qué me iba a operar?”, había dicho Eufemia. Pero Miriam no permitió que su madre se rindiera. Ella se sometió a la operación y, en tiempo récord, se recuperó.

MARCHA ATLÉTICA

El médico le prohibió a Mema volver al atletismo de velocidad, pero ante su insistencia por regresar a entrenar, el doctor recomendó la marcha atlética. El 2023 marcó el resurgimiento de Eufemia en el mundo del atletismo. Con su dedicación inquebrantable, logró dos medallas de oro en marcha atlética, en las pruebas de 3000 metros y 5000 metros.

Pero Eufemia no se detuvo ahí. Desafiando las recomendaciones médicas, participó también en las competencias de 4x100 y 4x400, donde sumó dos medallas más de oro. Cuatro preseas doradas que reflejaron no solo su capacidad física, sino también su inquebrantable voluntad de desafiar los límites.

Un legado que inspira. El espíritu de Eufemia ha trascendido generaciones. Cuando sus hermanos la vieron competir, se sintieron inspirados a seguir sus pasos. También ellos participaron en competencias internacionales y lograron medallas de oro, aunque terminaron alejándose del deporte. El legado de Eufemia, sin embargo, sigue vivo, y ahora su hija Miriam y sus nietos continúan con la tradición de la familia Guzmán en el mundo del deporte.