Para el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, no es necesario realizar más diagnósticos para hacer frente a la delincuencia común y organizada en la región La Libertad, por eso dijo que espera que esta semana el jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, general PNP José Zavala Chumbiauca, ya salga a campo, visite comisarías y recorra distritos para conocer la problemática in situ.

“Porque si no hay acción del general, nuestro gobernador (César Acuña Peralta) y todas las autoridades vamos a ver que se necesitará un nuevo general que tenga la firmeza que espera Trujillo y La Libertad. Estamos todavía con esa duda. No puedo cuestionarlo ni criticarlo con 4 o 5 días en el cargo. Me parece que tiene un gran desafío y lo veo con ganas de hacer cosas importantes en bien de la seguridad. Esperemos no equivocarnos”, manifestó Martín Namay en el programa de entrevistas “La Hora de la Región”, que transmite el Gobierno Regional de La Libertad.

No más protocolos

Namay también dijo que espera que el general PNP José Zavala no sea un oficial más que llega a la región La Libertad. Por eso debe empezar a tomar acciones concretas.

“Yo creo que los protocolos y las fotos están bien para la primera semana, pues es para conocer a las autoridades. La próxima semana debe estar en campo”, recalcó el funcionario.

Martín Namay hizo hincapié en el hecho de que el general Zavala ya ha participado en una primera sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) La Libertad, donde dio unos lineamientos generales de lo que tenía planeado ejecutar para combatir la ola delincuencia en la región.

“Sin embargo, las estrategias y planes se ha quedado que se vean al interno con las otras autoridades, y espero que en los próximos días se haga porque esto no puede esperar mucho más tiempo. No necesitamos mucho diagnóstico, la población quiere acción y cosas concretas”, enfatizó.

Ejército

Asimismo, Martín Namay se refirió a la propuesta del gobernador César Acuña Peralta de solicitar al Ejecutivo que declare por 120 días la emergencia por inseguridad en La Libertad. También que autorice, vía decreto supremo, que el Ejército salga a patrullar las calles junto con la Policía Nacional.

“Eso es factible siempre y cuando lo autorice la presidenta Dina Boluarte”, agregó el gerente.

Namay cuestionó a quienes se oponen a que el Ejército patrulle las calles alegando que no están preparados.

“Eso es algo que siempre he escuchado de oficiales de la Policía. Dicen que el Ejército no está preparado para afrontar situaciones ante un delincuente; que la Policía está mejor preparada, pero lo que creo es que no toda la Policía está preparada. Yo he sido alcalde y a veces se veía a suboficiales en operativos que no querían bajar de las camionetas, eran miedosos, temerosos. Había serenos que tenían más agallas. Creo que hay que capacitarlos y prepararlos”, resaltó.