El decano nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo Aréstegui, alertó ayer sobre un peligro latente para el 2024 en el sector salud de no trabajar en la infraestructura, personal médico y equipamiento, más aún por la llegada del Fenómeno de El Niño, el cual revelaría las deficiencias en cada gobierno local.

Sostuvo que desde mayo se pidió los planes de contingencia al ejecutivo, sin embargo, hasta la fecha no se ha encaminado un plan detallado para afrontar este fenómeno natural en las regiones costeras del país, como es el caso de Arequipa. Ante la falta de acciones preventivas, no descartó un panorama similar al 2020, cuando colapsó el sistema de salud.

“La epidemia del dengue, colapso de hospitales, sería lamentable que se repita lo del 2020. Según el ministro, dice que manda dinero, pero en los gobiernos locales aún no hay plan, no hay meritocracia, si hubiera gente profesional y técnica, no pasaría estas cosas”, resaltó Raúl Urquizo, luego de mantener una reunión con decanos de los colegios médicos de todas las regiones.

El galeno indicó que el gobierno del Perú es uno de los países en invertir menos del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el sector salud, cuando en otras ciudades reciben más de 7%. En cuanto a los profesionales de salud, informó que hay una brecha de déficit entre 15 mil a 17 mil.

El tesorero del Consejo Nacional del CMP, Wilder Diaz Correa, refirió que esta brecha de médicos y especialistas se debe a la falta de plazas en los hospitales y puestos de salud pues de 2 mil especialistas y 4 mil médicos egresados de las universidades, ninguno entra con esta modalidad, sino por terceros, recibo por honorarios o privado. Sumado a ello, el pago de los profesionales es bajo pues varía entre 2mil a 3 mil soles en Essalud y Minsa.