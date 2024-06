El fiscal de Condorcanqui, Henry Javier Medina Colocho, explicó que en diversas ocasiones los integrantes de las comunidades amazónicas han intervenido en el actuar del Ministerio Público evitando la captura de los presuntos autores de violaciones sexuales para que apliquen su propia justicia.

“Yo también quiero pedir a los apus de la provincia de Condorcanqui que no tapemos a los violadores porque en muchas oportunidades hemos ido fiscales a traer a los implicados en casos de flagrancia, que son 24 horas a los violadores, incluso se ha tenido que hacer uso de armas. (...) el apu es su máxima autoridad, si el apu nos dice, ‘doctor, usted no venga’ y no nos dejan ingresar. Nosotros no podemos tampoco entrar a sus comunidades”, relató el fiscal durante la sesión en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

Según informe del fiscal, en Condorcanqui hay 533 casos de abuso sexual reportados, además de 1000 agresiones físicas en contra de mujeres indígenas wampís. El presidente originario wampís, Teófilo Cucushpati, dio a conocer que desde el 2015 las autoridades ya estaban informadas sobre las denuncias de violaciones sexuales y agresiones.