Los días fríos seguirán en la capital, así como las lloviznas e incrementos de vientos durante todo el mes de agosto a nivel nacional, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

“(Agosto) es un mes ventoso, a parte tiene más cobertura nubosa, es poco probable que se tenga cielo despejado como en junio y eso incrementa la humedad. Se espera para lo que queda de agosto que se presenten lloviznas, incremento de vientos, no solamente en la costa, esto a nivel nacional porque agosto es un mes bastante ventoso”, indicó Raquel Loayza, ingeniera meteoróloga, a Canal N.

Además, detalló que en Lima Metropolitana las temperaturas más bajas se dan en la zona porque está más alejada del mar. “Por ejemplo Carabayllo, parte de Surco, Vitarte, Santa Anita, son los que tienen la temperatura más baja en las primeras horas de la mañana. Y las que tienen más humedad son todos los distritos costeros. Por ejemplo, un día con bastante llovizna llegan a 98% de humedad”.

Indicó que actualmente la estación La Molina registra un promedio de 11°C, mientras que, en el Callao, que representa la zona del litoral, están con 15°C. “Ellos tienen un incremento siempre de diferencia de 2°C a 3°C”.

¿Temperatura en Lima llegará a las 8°C?

Consultada respecto a si durante este mes se presentarán temperaturas mínimas como en junio que Lima alcanzó los 8.4°C., la especialista dijo que es poco probable.

“Si, fue una temperatura que hasta ahora no se vuelve a repetir. Hemos tenido de 9°, de 10° pero no de 8.4°. Esta temperatura se debió a que hemos tenido cielo despejado en la noche, pero estos días estamos amaneciendo con cielo cubierto, es por eso que no ha disminuido la temperatura”, explicó.

Descenso de temperatura

Por otro lado, el Senamhi informó que, desde hoy, miércoles 3, al jueves 4 agosto, se registrarán bajas temperaturas nocturnas en la sierra centro y sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 35 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Para hoy se prevén temperaturas mínimas de hasta -8°C en la sierra central y valores inferiores a -12°C en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra sur.

Mientras que, para el jueves 4 se esperan temperaturas mínimas por debajo de los -9°C en el altiplano y valores inferiores a -12°C en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra sur.

#Aviso Del 3 al 4 de agosto se prevé bajas temperaturas nocturnas en la sierra centro y sur. https://t.co/kronmAPkV1 pic.twitter.com/lgT5seurU1 — Senamhi (@Senamhiperu) August 1, 2022

