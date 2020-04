A través de un video, que registra una reunión entre las autoridades del Gobierno Regional de Áncash, se muestra cómo el gobernador Juan Carlos Morillo, le pide a la población que no ha sido contagiada con COVID-19 a evitar el uso de mascarillas para poder ahorrarlas.

Actualmente, el presidente Martín Vizcarra, mediante un Decreto Supremo se indicó el uso obligatorio de la mascarilla para transitar en la vía pública.

“Los que están infectados usen las mascarillas, no los que están sanos. Así podríamos ahorrar nosotros las mascarillas. Hay muchos medios que critican que no hay aquí equipamiento médico. Digo, para qué queremos equipamiento médico para contrarrestar el coronavirus si acá no hay (contagiados), en este sector no hay", expresó el gobernador Morillo Ulloa.

En otro momento, el gobernador regional al ser consultado porque no se sometió a la prueba de descarte del Covid-19 cuando regresó de Europa, señaló que no era necesario porque no presentaba síntomas.

“Esto tiene un procedimiento. Hay que hacer todo con respeto y profesionalismo, cuando yo vine de Alemania no crean que dije a buena hora salí en el momento preciso. Esto tiene un proceso, con síntomas. Conversé con el epidemiólogo y me preguntó por mis síntomas, no tengo, entonces no es necesario que la haga, ya pasaron más de 15 días”, señaló.

El video data del pasado 26 de marzo, fecha en la que ya se había declarado estado de emergencia en el país y se obligaba a las personas a estar en aislamiento social.