En el Hospital Negreiros del Callao, una ciudadana pidió auxilio pues hasta el momento nadie va a su casa pese a sus llamadas a los canales de emergencia del COVID-19, pues en su familia hay siete personas contagiadas con coronavirus.

Hoy se enteró que su hermano gemelo falleció tras ser hospitalizado por el virus y por eso la mujer fue al nosocomio para recoger el cuerpo de su familiar. “Yo llamé la semana pasada al 106 y me dijeron que lo mejor era hospitalizarlo y me colgaron. Ayer me llaman y me dicen que falleció. Mi hermano pagaba su seguro y terminó muriendo ”, contó desesperada.

La preocupada mujer contó que los contagiados son personas mayores: su madre de 87 años, su hermano mayor tiene 52. “Tengo dos sobrinos que también están con los síntomas: uno de 22 y otra de 25″, detalló.

“He llamado al Minsa, he dejado mi dirección. Estoy que llamo al 105, al 106 al 113 y nadie va a mi casa. Tengo un hermano que ya bajó su saturación a 87%, por favor”, dijo entre lágrimas.

La mujer dio su número telefónico 01 574 0280 para recibir una llamada del Ministerio de Salud y que sus familiares reciban atención.

