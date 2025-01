El decano del colegio médico región IV en Junín, Yoe García Aliaga calificó de “pipiolos” a los dos últimos directores regionales de salud y demandó al Gobernador Regional de Junín, Zósimo Cárdenas que designe a funcionarios con experiencia en gestión pública. Lamentó que este año haya culminado con 19 muertes maternas, que no deberían quedar impunes.

¿Qué problemas nota usted que no se han solucionado en la región Junín?

Vemos con preocupación que se culminó el año 2024, con 19 muertes maternas, que es un indicador alarmante, que nos sitúa dentro de las 5 regiones con este grave problema de salud pública. Que es lo que está pasando con el primer nivel de atención, con los puestos y centros de salud que no tienen equipamiento e infraestructura, recursos humanos y ambulancias. Eso refleja, que no hay liderazgo.

¿Qué opinión le merecen los directores de salud de la actual gestión regional?

Somos muy críticos, el director regional de salud, tiene que ser una persona que no venga a aprender y es lo que hemos tenido en la gestión del Gobernador Zósimo Cárdenas con los dos últimos directores.

Se cuestionó que son jóvenes sin experiencia.

No estoy en contra de los jóvenes, pero que sean jóvenes que quemen etapas. El médico que culmina su carrera hace su Serum en establecimientos muy alejados y luego accede a zonas urbanas, puestos, centros de salud y hospitales. Así se consolida su formación profesional. Sería ilógico que un egresado venga ser director. Lamentablemente con la designación de estos dos directores “pipiolos”, jovencitos que han tenido su primera experiencia en el campo de la gestión administrativa no han tenido resultados satisfactorios.





¿Qué perfil demanda el gremio médico para el nuevo director de Salud?

Que se designe un director con la expertis necesaria, que haya sido director en otros establecimientos de salud, como los hospitales. Esto porque le va a tomar un año aprender y luego ponen a otro en las mismas condiciones y esa es una rotación perjudicial para la gestión. Deben poner a personas competentes que conozcan el tema y que tomen decisiones en beneficio de la salud pública. Como es posible que hayamos terminado el año con 19 muertes maternas, quien es responsable, quedará impune.

Los centros de salud en el primer nivel de atención terminan inundados a cada rato, qué hacemos ante esa situación.

Hemos sacado comunicados en el colegio médico, sobre el primer nivel de atención que ha sido olvidado hace muchos años. El mejor ejemplo es el centro de salud de Chilca I-4, que ante una lluvia torrencial se inunda, ambientes hacinados, hay colas y quejas de los pacientes. Las camas están obsoletas y hemos visto que hasta le colocan ladrillos. Es falso que los problemas de salud se van a solucionar con los hospitales. Hay un descuido total del primer nivel de atención.





Se han inaugurado varios hospitales, estos tienen la categoría para denominarlos así, ¿qué dice como decano?

No se deben dar denominaciones de hospitales cuando no cumplen con las condiciones, un ejemplo Pangoa ¿es un hospital o un centro de salud?, no tiene recurso humano, infraestructura y equipamiento. Para solucionar casos graves como las complicaciones de una gestante, no hay banco de sangre. Que hace Pangoa, lo refiere a Satipo, donde le responden al personal que como hospital deben solucionar sus problemas y al final termina en Huancayo.