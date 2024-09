“A mi Jersey, ya lo han matado”, gritaba desesperada, Benedicta Damián Quiñones, que relata como Kenedy Quinto Damián, padre de su hijo Jersey (2), atacó con piedra al menor con la intención de matarlo. Pese al cruel ataque, el sujeto sigue en libertad.

Todo ocurrió el último domingo, cuando se celebraba el aniversario del barrio la Florida, en Usibamba, San José de Quero, Concepción, los comuneros juntaban envases de las botellas de cerveza.

La madre tenía a su hijo en la espalda y cuando se retiraba del lugar con dirección a su casa, observó que Kenedy Quinto estaba tomando, pero, no se percató que el sujeto la seguía.

“Me agarró por atrás y me empezó a arrastrar, ahí discutimos no me quería soltar, me insultó, me reclamó porque lo denuncié y me gritó que no me iba a dar nada. A mi hijito le sacó la gorra, lo aventó, me dijo no te voy a dar nada, me dio una patada. Lo golpeó una y otra vez con la piedra en la cabeza, la sangre me salpicó, habrá pensado que murió porque mi hijo ya no lloraba, yo gritaba desesperada y se escapó”, contó la madre.

El director del hospital El Carmen, Luis Porras refirió que el niño fue evacuado con una herida contusa en la frente y equimosis en el ojo derecho (lo tienen morado). Tiene una fractura de cráneo en el parietal derecho. Además evidencia una hemorragia dentro del tejido cerebral. “El padre que es el agresor del niño lo hace de manera repetida, la piedra cayó varias veces en la cabeza del niño, eso ya merece una evaluación psiquiátrica”, concluyó.

El general PNP Danilo Vera, explicó que están elaborando el informe para pedir la detención preliminar del mal padre.

“La denuncia fue realizada un poco tardía, es por eso que no se pudo capturar a este sujeto que maltrato físicamente al menor de 2 años, que tiene lesiones graves. Estamos formulando el informe correspondiente para la detención del agresor ya que ha pasado la flagrancia delictiva. Estamos en ese proceso de sacar la detención preliminar para capturarlo. Se ha coordinado con las autoridades de Quero para capturarlo”, acotó.

El 41% de víctimas de violencia son menores

De enero a agosto del 2024, los centros de emergencia mujer de la región Junín, atendieron 4349 casos de violencia familiar, informó Giovana Ríos, coord5inadora regional del Programa Aurora. Acotó que el 41% (1781) de las víctimas son menores de edad de 0 a 17 años, mientras que el 54,2% (2356) tienen de 18 a 59 años y el 4,9% (212) son ancianos de 60 años a más. Informó que junto al Ministerio Público están impulsando las acciones legales contra el padre agresor del menor, que está como no habido. Asimismo, rechazó el acto de violencia cometido contra el menor. Instó a las personas que sufran violencia a denunciar y no callar.





