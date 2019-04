Huánuco: Agente de serenazgo fue captado agrediendo a su pareja

Síguenos en Facebook

Vecinos del distrito de Amarilis, en Huánuco, captaron el momento en que un agente de serenazgo agrede a su pareja. Ellos salieron alarmados luego de oír los llantos de la mujer. El hombre fue identificado como César Galbán Aguirre Evaristo, quien trabaja como sereno en la municipalidad de Amarilis.

En las imágenes difundidas por América Noticias se observa el hombre con el torso desnudo y en aparente estado de ebriedad. Él jalonea a su pareja y le exige regresar a su vivienda. Sin embargo, la agredida se niega y trata de safarse de su agresor. "No me quiero ir con él, me va a matar", se le oye decir en el video.

Pese a la evidencia y al maltrato que sufrió, la víctima -no identificada- no denunció la agresión ante las autoridades policiales. Además, contó que no era la primera vez que el padre de sus hijos la agrede.

Por otro lado, la Municipalidad de Amarilis emitió un comunicado rechazando el acto de violencia contra la mujer, además informaron que el sereno fue puesto a disposición del órgano de control interno.