El empresario Francisco Andrés Alanoca Ramírez (63) fue secuestrado el 3 de noviembre de 2024 mientras se encontraba solo en su chacra en el caserío San Alejandro, en la provincia de Puerto Inca (Huánuco).

Los secuestradores pidieron a los familiares del empresario un millón de soles para liberarlo, por lo que sus seres queridos vendieron propiedades y accedieron a préstamos para tratar de pagar aunque un monto menor.

Así, los malhechores aceptaron el dinero, pero no cumplieron con liberar al padre de familia, Hasta el momento son dos meses desde el plagio del empresario y su familia se encuentra desesperada.

En enero último, los familiares lograron comunicarse nuevamente con los secuestradores, pero estos no han demostrado que el empresario siga con vida. Cabe precisar que la familia accedió a un primeo video de la víctima, pero ahora no tienen noticias de él y no saben qué hacer.

“Acá estoy. Tú sabes que estoy con Dios, no tengo miedo. Si voy a morir, muero”, así se le escucha al empresario en el video,

Precisamente, luego de la desarticulación de una banda criminal vinculada al secuestro y asesinato de una joven de 17 años, la familia de Francisco Alanoca decidió hacer público el hecho, pues aseguran que no han recibido suficiente apoyo de las autoridades para localizarlo.

Los familiares guardan la esperanza que el empresario esté cautivo en algún lugar de Huánuco.