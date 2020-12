Por segundo día consecutivo los trabajadores del agro han radicalizado su protesta con piedras, palos y quema de llantas, llegando a paralizar el transporte de sur a norte y viceversa en la Panamericana Sur (Ica). Sin embargo, algunos empresarios han denunciado atentados y actos de vandalismo contra sus propiedades.

Se conoció que desde las 4 de la madrugada de hoy martes 1 de noviembre, los protestantes radicalizaron la medida para que el Gobierno escuche su pedido de derogatoria del D.U. Nº 043-2019 sujeta a la Ley Nº 27360 – Del Régimen Agrario.

Panamericana Sur sigue bloqueada por trabajadores agrarios en Ica

No hay ingreso a la ciudad de Ica porque se ha bloqueado la carretera desde la curva del distrito de Parcona, donde abundan rocas y llantas quemadas, en el distrito de la Tinguiña.

Además, trabajadores de los distritos de Tate, Pachacútec y Santiago también se unieron y acatan el paro agrario desde su respectivos puntos.

COMITIVA

Los manifestantes afirman que la Ley del Régimen Agrario les recorta beneficios laborales, y esto permitiría que las empresas del sector les paguen sueldos bajos y que no sean contratados directamente sino a través de terceros.

Por su parte, desde la Presidencia del Consejo de Ministros se informó que una comitiva de alto nivel del Ejecutivo llegará en unas horas para establecer un espacio de diálogo y escuchar las demandas de los dirigentes agrarios.

DENUNCIA ATENTADOS

En declaraciones a RPP, el representante de la agroexportadora Safco Perú, Benjamín Cilloniz, indicó que en la marcha hubo agresividad; además, denunció que protestantes rompieron garitas de seguridad y robaron motos.

“La agresividad es enorme y sorprende que no hayan policías. Ellos (manifestantes) pueden parar el tiempo que quieran para que las remuneraciones sigan subiendo, pero hoy en día Ica es un ejemplo de formalidad”, indicó Cilloniz.

Asimismo, Cilloniz comparó los actos de vandalismo, que él indicó, durante la marcha con el terrorismo vivido en el país a finales de los años 80. “Ica no está en una situación controlable. Han violentado la propiedad privada sin ningún pedido, han atacado a personal porque no se solidarizan con ellos. Si no marchas con ellos, te atacan”, declaró.

