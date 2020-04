Muchos lo identifican como un médico que refuta las cifras oficiales, pero Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, no considera adversarios al Minsa o al Gobierno, su único enemigo ahora es el COVID-19, contra el que lucha desde su “trinchera”, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Dos de Mayo. Es por esa batalla que resume su clamor en un pedido: que se sincere el número de camas UCI disponibles en el país.

En días anteriores afirmó que vivimos en una situación de desastre ¿Se reafirma?

Es correcto, me reafirmo completamente en esto.

Por qué, ¿cuáles son los fundamentos para afirmar esto?

Tenemos información diaria, de campo, de cómo están las principales UCI. Tenemos información de que el hospital Rebagliati está lleno, que el Almenara está lleno, Sabogal está lleno, Dos de Mayo está lleno, Loayza está lleno, Hipólito Unanue también, Cayetano Heredia también, el Hospital de Ate no pasa más allá de 25 camas (UCI), ese es su tope; entonces, ¿dónde vamos a atender a nuestros pacientes? ¿Qué hacemos? Se dijo que había 180 camas libres y eso va en contra de nuestra integridad también, porque ¿qué piensan los pacientes?, ¿qué piensan los familiares?, ¿que nosotros estamos guardando las camas? (...) imagino que lo manejan con un criterio de no alarmar a la población, pero lo que vemos en los hospitales es que la gente se está muriendo porque no la estamos atendiendo.

El presidente Martín Vizcarra y el ministro de Salud, Víctor Zamora, afirman que hay 189 camas UCI disponibles. ¿No dicen la verdad?

Bueno, ese término es muy duro, siempre hay que respetar la investidura del presidente. Yo creo que no se está contando de manera adecuada o no están diferenciando entre una cama hospitalaria y una cama de cuidado intensivo. Creo que le preguntaron al ministro de Salud, en la conferencia de prensa, dónde estaban ubicadas (las camas), y dijo que en Lima algunos hospitales ya no tenían capacidad, pero que otros sí, pero no dijo dónde. Acá lo que sobra es discutir, hay que ponernos de acuerdo, tenemos que sumar esfuerzos, la gente se está muriendo.

No busco que se confronte con el Minsa, pero entonces, ¿a esta discrepancia cómo se le puede llamar?

Yo quisiera sincerar los número, mejor dicho, quisiera ponerme de acuerdo (en) qué cosas han contado, y dónde están.

¿En qué casos el Gobierno debe “sincerar” información?

Yo reclamaría que sinceren números para saber nuestra capacidad (de atención) y hasta dónde va a llegar.

Hace poco se dijo que los equipos de anestesia puedan funcionar como ventiladores mecánicos. ¿Esto es viable?

El equipo de anestesia hace la función de ventilación en un paciente que se está sometiendo a cirugía, o sea, lo sedo completamente, lo conecto a la máquina de anestesia, que es un ventilador, y hace la función hasta que termine la cirugía. El promedio de cirugía puede ser seis horas, una cirugía larga puede llegar hasta 12, 18 horas. Este equipo está preparado solo para un tiempo corto de asistencia.

Entonces, ¿no es viable?

Podría llegar hasta las 72 horas, estirando la máquina; entonces, no te sirve, para mas de 72 horas (...). Nosotros como Sociedad también hemos planteado lo que se llama ventilación mecánica múltiple; o sea, tengo un ventilador y con aditivos que están diseñados puedo ventilar a dos pacientes, o sea, creo dos ramales. Esa es una propuesta nuestra, que hemos enviado al Ministerio de Salud para que lo validen, porque eso sí, necesitaría una validación a nivel central.

Los equipos de ventilación que con muy buena intención fabrica la Marina, la Universidad Católica, ¿pueden reemplazar a los que hay en UCI?

En UCI siempre va a haber pacientes que no son COVID-19, hay pacientes graves por otras enfermedades que ya están usando ventiladores. La intención es colocarles estos prototipos de ventilador a estos pacientes, porque no necesitan un ventilador de alta gama, necesitan un ventilador de mediana o baja gama.

Y estos ventiladores los calificaría como de gama baja o gama media.

Sí, son ventiladores básicos, no tienen una tecnología avanzada, sirven porque hacen la función de respirar, podrían utilizarse de manera transitoria hasta poder conectar un ventilador de alta gama.

Minsa: Discrepancia se debe a dinamismo

Al cierre de esta edición, Correo se contactó con Frank Britto, asesor del Minsa, quien sostuvo que las cifras oficiales están sinceradas, pero que la percepción de que no hay camas UCI se debe al dinamismo con el que estas se ocupan o liberan. Agregó que ayer había 692 camas de este tipo en el país y 187 libres.