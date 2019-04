Las Bambas: Jorge Paredes asegura que encerraron a Gregorio Rojas para firmar acuerdo con el Gobierno

Síguenos en Facebook

Luego que el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, indicara que Jorge Paredes Terry es un amigo en común (que conoció después de salir de prisión) y no es vocero ni asesor, sino una suerte de nexo para ver los asuntos legales. Paredes confirmó la versión de Rojas y señaló que durante la firma del acuerdo con el Gobierno, que se realizó el último sábado, el dirigente fue "encerrado".

"Encerraron a Gregorio Rojas (en el segundo piso) de donde bajó con un acta firmada", precisó.

Asimismo, señaló que están empujando al dirigente de Fuerabamba a cometer errores. "Así como el dijo lo empujaron a cometer el error a firmar ese documento", agregó.

Por otro lado, al ser consultado sobre cuál es su relación con los comuneros y Gregorio Rojas sostuvo que es asesor de gestión de las comunidades desde hace 15 días. "Yo les he estado apoyando ad honorem, yo estoy llevando a la mesa de diálogo, estoy acompañándolos (...). Yo tengo la experiencia".

"Mi participación ha sido en gestión, en diálogo. Ellos me invitaron. Gregorio me invitó junto a todos los comuneros", agregó.

De igual forma, manifestó que al no estar su participación clara, Rojas deberá rectificar mañana o más tarde si lo que él hace es correcto o no. "Que ellos me ratifiquen, si ellos me dicen que no, ya fue".