La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú designó al capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, como policía comunitario en Moquegua.

A través de una resolución, la Comandancia General de la PNP envió a Izquierdo como oficial comunitario. Cabe recordar que el capitán PNP reveló un presunto audio donde el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señalaba que la presidenta Dina Boluarte, le pidió desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).

“Se resuelve: Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio con costo para el Estado (...) Cap. Izquierdo Yarleque, Junior Augusto de su unidad de origen COMOPPOL DIRNOS DIRSENT SEC UNIPLEDU a su nueva unidad de destino COMOPPOL DIRNOS REGPOL Moquegua DIVPOCCOM DEPPCVF UNIPEPCVF”, se lee en dicha resolución.

Juan José Santiváñez: Pericia oficial de Fiscalía confirma que mensajes entre ministro del Interior y capitán Junior Izquierdo son reales

Los textos y audios que contienen conversaciones entre el ministro del Interior Juan José Santiváñez, y el agente de la Diviac Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, son reales, según dos informes forenses del Ministerio Público difundidos este domingo en ‘Panorama’.

De acuerdo con el dominical de Panamericana TV, la información de los celulares de Izquierdo fue extraída con un software llamado Cellebrite, esta herramienta forense ayuda a extraer contenidos de equipos móviles e incluso es utilizada por el FBI.

El miércoles pasado, los informes forenses fueron entregados a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, reveló el programa.

Ambos peritajes fueron realizados con orden del Poder Judicial y establecieron que del número del celular de Santiváñez sí salieron mensajes y audios enviados a Izquierdo.

Por ejemplo, se ha extraído una conversación entré el titular del Mininter y el agente de la Diviac, que ocurrió el 25 de enero de este año, donde le informa que le pidieron su currículo vitae desde la “casa grande”, en aparente referencia a Palacio de Gobierno.

Santiváñez: “Amigo, ya me llamaron de Casa Grande. Por favor, necesito que hables con René, que no me vayan a fregar los antecesores”.

Izquierdo: “Excelente. Pero qué te dijeron”.

Santiváñez: “Que voy… pero, hermano, hay que hacer migas, yo sabré defenderlo de lo que le están haciendo. Vamos con fe”.

En varias conversaciones, Juan José Santiváñez le solicitaba a Junior Izquierdo que lo ayude y converse con los “amigos” y “la gente” para que “no lo molesten” cuando ingrese al Ministerio del Interior.

En los diálogos, Santiváñez le comenta al agente de la Diviac respecto a su nombramiento como jefe del Gabinete del Mininter, su nombramiento como viceministro y posteriormente, su designación como titular de dicho sector.

Ministro Juan Santiváñez anunció que no entregará su cuenta de iCloud

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó hoy que no entregará la cuenta y contraseña de su iCloud, servicio de almacenamiento en la nube de Apple, al Ministerio Público y por el contrario va quejar a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Santiváñez argumenta como abogado procesalista que el pedido del Ministerio Público de entregar el iCloud es ilegal y sustenta su posición a la sentencia 047 del 2022 del Tribunal Constitucional y la casación 994 del 2024 de la Corte Suprema de la República.

“Con el iCloud accedes a todo, a las cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos y la infornación de tu vida. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida que me cite y me pregunte, más no el usuario y contraseña”, señaló en su visita a la ciudad de Arequipa.

Informó que sus abogados presentaron el escrito pertinente y no va a tolerar bajo ningún concepto la vulneración de sus derechos. Señaló que se acoge a la investigación como cualquier ciudadano.

“La Constitución del Perú protege la presunción de inocencia. Mis abogados pideron las pruebas fuentes donde están los audios y la Fiscalía sigue con una copia. Si la Fiscalía cree que una persona no va ejercer sus derechos de defensa, están equivocados. En la próximas horas voy a quejar a la Fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia”, apuntó.

EQUIPO SIN CHIP Y RESTABLECIDO

Santiváñez entregó a la Fiscalía un celular sin información ni tarjeta SIM, como parte de una investigación en su contra por presunto abuso de autoridad.

“En tal virtud, notifíquese al investigado Juan José Santiváñez a fin de que, en plazo de 48 horas, proporcione la cuenta iCloud con su respectiva contraseña, así como el chip que tenía el equipo celular”, indica el documento fiscal difundido en medios locales.

En el documento señala que el equipo fue entregado el 2 de diciembre de 2024, pero “el equipo tiene la condición de restablecido y que no hay ninguna información en el equipo”.

