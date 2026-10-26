La presidenta Keiko Fujimori se pronunció luego de que el papa León XIV confirmara que cumplirá su gira por Sudamérica, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La mandataria expresó su alegría por la próxima llegada del pontífice y destacó la disposición de los peruanos para recibirlo.

A través de sus redes sociales, la jefa de Estado también se refirió a la recuperación del sumo pontífice, quien manifestó su alegría por regresar al continente donde vivió durante varios años. Fujimori señaló que los ciudadanos lo esperan con afecto y fe.

“El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación. Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos, con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe”, escribió la presidenta Fujimori.

El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación. Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos, con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026





Agenda del papa León XIV en el Perú

El pontífice llegará a la Base Aérea del Callao el 11 de noviembre y se reunirá con Fujimori en Palacio de Gobierno. Al día siguiente, tiene previsto encontrarse con obispos peruanos y participar en una vigilia de oración con jóvenes.

El 13 de noviembre viajará a Chiclayo, donde fue obispo, y permanecerá allí dos días. El 15 visitará Cusco y Pucallpa antes de retornar a Lima para concluir su visita.

La Conferencia Episcopal Peruana informó que el itinerario se mantiene sin cambios pese a la reciente operación del papa, durante la cual se le extirpó un lóbulo y se le detectó un cáncer localizado.

“La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el Viaje Apostólico del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente”, señaló la institución en X.