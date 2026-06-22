La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó este domingo al abogado y político colombiano Abelardo de la Espriella luego de que los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia lo ubicaron como ganador de los comicios frente al candidato de izquierda Iván Cepeda.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Fujimori destacó la elección del líder identificado con la derecha y expresó su confianza en que su gestión estará orientada a la defensa de la democracia y las libertades.

“Felicito a Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia. Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje”, escribió.

Asimismo, señaló que la elección del letrado colombiano representa un nuevo escenario político para la región. “Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano”, añadió.

VENTAJA PRELIMINAR

De acuerdo con los resultados preliminares de la Registraduría Nacional, con más del 99,5% de las mesas informadas, De la Espriella obtenía el 49,65% de los votos frente al 48,71% alcanzado por Cepeda, en una de las contiendas más ajustadas de la historia reciente del país.

Abelardo de la Espriella compitió por el movimiento Defensores de la Patria y centró su campaña en propuestas de seguridad, reducción del tamaño del Estado y fortalecimiento de la economía de mercado.

“Plantea una lucha agresiva contra los grupos delincuenciales (...) Vamos a tener las relaciones diplomáticas con Colombia. Es un cambio radical”, indicó Carlos Novoa, internacionalista en Canal N.

Con este resultado preliminar, el letrado asumiría la presidencia el 7 de agosto.

Aunque el escrutinio oficial aún está pendiente, diversos medios colombianos e internacionales consideran irreversible la tendencia que favorece a De la Espriella, cuyo triunfo marcaría un giro político hacia la derecha tras el gobierno de Gustavo Petro.