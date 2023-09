Con la finalidad de amedrentar a una familia que se dedica al transporte para obligarle a pagar cupos extorsivos, dos delincuentes detonaron un explosivo en una vivienda en el sector Santa Elena, en el distrito y provincia de Virú.

El ataque

La familia Rodríguez se vio sorprendida cuando al promediar las 11:00 de la noche del jueves escucharon varios disparos y luego una fuerte detonación en su inmueble, situado en la avenida Víctor Raúl. Por versión de un vecino, señalaron que observaron a dos hombres que llegaron en una motocicleta para ejecutar el atentado.

“Me sorprende, porque después de los impactos de bala salgo, vuelvo a ingresar a la vivienda y al rato detona el explosivo. No encontré ningún sobre para decir que me están extorsionando, ni me han llamado. Tal vez se han equivocado”, indicó el agraviado.

Efectivos policiales de la comisaría Víctor Raúl acudieron a la vivienda, donde se registraron daños materiales, verificaron los orificios de bala en la ventana principal y vidrios rotos.