Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en el país, distintas autoridades de salud recalcaron la importancia del lavado de manos por 20 segundos, como la principal medida para prevenir la propagación del virus.

La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Elizabeth Hinostroza, invocó a la población a mantener la calma y tomar conciencia de la higiene personal para evitar el contagio del denominado covid-19.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y recordar las medidas de higiene. Estas son el lavado de manos por un mínimo de 20 segundos con abundante agua y jabón, y evitar tocarse el rostro cuando se está con las manos sucias”, sostuvo en conferencia de prensa desde el Instituto Nacional de Salud (INS), en Jesús María.

Por ello, indicó que el Minsa viene coordinando con el sector de Educación para difundir entre los escolares “la correcta forma de hacerse el aseo de manos”. Ello, ante el inicio de clases en el país, que será el próximo 16 marzo.

No obstante, recalcó la importancia de conocer las medidas que el sector indicó para evitar la expansión del virus (ver infografía).

La mejor prevención es lavarse las manos por 20 segundos con jabón

Protección. Hinostroza exhortó al ciudadano a declarar ante las autoridades si estuvo expuesto en un área de posible contagio, a fin de evitar la expansión del virus.

Asimismo, dijo que las mascarillas solo deben ser utilizadas por el personal de salud y pacientes infectados, y no por quienes se encuentran con buen estado de salud.

“No es necesario el uso de mascarillas. (...) No es para que los ciudadanos usen mascarillas, eso no los va a proteger de la infección”, precisó Hinostroza.

“El virus ingresa a través de las mucosas, cuando estamos cerca de una persona que estornuda y también se queda en la superficie por ocho horas”, añadió.

La titular del Minsa indicó que de presentarse síntomas “es de vital importancia acudir a un centro de salud para realizar un descarte”.

COSTUMBRE. El médico Rubén Mayorga, representante en el Perú de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó a la ciudadanía a no compartir “el vaso de cerveza”, una costumbre muy arraigada en nuestro país, así como evitar saludar -en lo posible- a otros con un beso en la mejilla o con las manos.

“Yo quería agregar sobre las precauciones de no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente y no pasarse el vasito de cerveza, porque el vaso también tiene la saliva y esa es una de las maneras como se transmiten las infecciones”, indicó.