​Las Bambas: en Fuerabamba desconocen acuerdo suscrito con el Ejecutivo

A pesar del optimismo mostrado por el Ejecutivo tras la firma del acta preliminar con el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, otras voces de la misma comunidad parecen quebrar la posibilidad de una pronta solución en uno de los conflictos más álgidos que ha tenido que afrontar el gobierno de Martín Vizcarra.

El vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huamanga, en conversación con Correo, señaló que rechaza de manera categórica el acuerdo suscrito por Rojas, el cual estipula la liberación de las vías de ingreso a la mina Las Bambas (Apurímac), de tal manera que ello permita que el próximo jueves se pueda establecer el diálogo con el premier Salvador del Solar, quien tiene planeado ir a Challhuahuacho en representación del Gobierno.

Vargas alega que no se ha cumplido el pedido de liberación de los exasesores legales de Fuerabamba, los hermanos Chávez Sotelo, razón por la cual niega la validez del acuerdo preliminar.

NEGATIVA

“Desconocemos totalmente ese acuerdo. En nuestra agenda de lucha no está lo que se ha firmado ahí. Nosotros exigimos la libertad de nuestros dirigentes. Cómo es posible que se apruebe eso, si hasta yo tengo orden de captura”, expresó Vargas.

Asimismo, el dirigente señaló que no desbloquearán la vía que da paso a la mina y que mantendrán su acción de protesta. “En nombre de todas las comunidades, puedo decir que nosotros desconocemos ese acuerdo, y hasta que no se libere a nuestros dirigentes, no vamos a detener nuestra medida de protesta”, dijo el vicepresidente.

ERROR POLÍTICO

Por su parte, Jorge Paredes Terry, asesor político y de gestión de las comunidades de Challhuahuacho, afirmó que la decisión de Rojas no fue la adecuada y que ve poco probable que los comuneros respalden su accionar. “Gregorio cometió un error (...) Ahora él está yendo a la zona a conversar con las bases”, afirmó.

Por otro lado, sobre el respaldo que brinda la comunidad de Fuerabamba a los hermanos Chávez, pese a la evidencia que existe contra ellos, dijo que los comuneros creen que “si hoy empezaron con los Chávez Sotelo, mañana los 26 comuneros que están en proceso de investigación serán capturados”.

Asimismo, Paredes Terry, quien también participó en la reunión con el Ejecutivo en Lima, afirmó que existe una grande disconformidad con las acciones del presidente Martín Vizcarra, quien no habría cumplido con un acuerdo realizado con la comunidad cuando tuvo el cargo de ministro de Transportes durante el gobierno de Kuczynski.

“Las comunidades que vinieron estuvieron expresando su malestar con respecto a la firma con el presidente Vizcarra, quien cuando fue ministro ofreció S/2800 millones, 285 proyectos en toda la zona, y hasta ahora no hay absolutamente nada”, subrayó.