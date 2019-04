Las Bambas: Gregorio Rojas dice que fue "arrinconado" para firmar acuerdo con el Gobierno (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Gregorio Rojas, el Presidente de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), confirmó que mañana martes se reunirá en una asamblea con los 600 comuneros de Yavi Yavi para trasladarle los acuerdos a los que llegó con el Premier Salvador Del Solar y la empresa minera MMG Las Bambas.

"Mañana tendré una asamblea general con los propietarios del Fundo Yavi Yavi. Ojalá que mañana me acepten los comuneros para liberar la vía (...) Nada está dicho y mañana la asamblea lo verá", declaró en Canal N.

Señaló que dicha asamblea ejerce como la "máxima autoridad" y es la que finalmente decidirá sobre el desbloqueo de las vías de ingreso a la mina. "Siendo positivos vamos a llegar a un acuerdo, tal como hemos conversado con el Premier y la empresa", refirió respecto a lo acordado el último sábado.

Gregorio Rojas dice que fue "arrinconado" y "presionado"

Pese a su predisposición a conversar con los comuneros, Rojas aseguró que fue "arrinconado" y "presionado" para firmar el acuerdo con el Gobierno y la empresa.

"En la empresa me dijeron que yo estoy perjudicando a los trabajadores, a los empresarios. Que si cualquier cosa pasaría, serían responsables ustedes. El señor Premier también me dijo que la minera puede parar y el que pueden ser perjudicados son ustedes; el que va a perjudicar al país son ustedes. Con esto, a mi persona, un poco me han arrinconado y, de verdad, un poco presionado he sido y he firmado el documento", aseguró.

Consultado sobre el acuerdo monetario de la empresa con la comunidad, dijo que aún se están desarrollando las negociaciones y que se definirá una vez se liberen las vías.