​Lima es un horno: Senamhi confirma que temperatura llegó a 33.1 °C

La capital viene soportando hoy un calor extremo y es que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la temperatura en la ciudad de Lima llegó a 33.1 grados centígrados.

A las 13:00 horas en la ciudad capital se registró la temperatura más alta (33.1) en los distritos de La Molina (este) y Carabayllo (norte).

Asimismo, dicho organismo indicó que, al mediodía, el Callao y el distrito de Jesús María, ubicado en la zona oeste de la capital, se presentaron 30C y 30.6C, respectivamente.

En el distrito de San Borja la temperatura llegó a 32 grados centígrados y en San Juan de Lurigancho, a 31 C.

Al respecto, Diego Rodríguez, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, dijo que estos valores no se presentaban desde el verano de 1998.

Más temprano, el (Senamhi) estimó que hoy se registraría en Lima la temperatura más alta en lo que va de este verano.

