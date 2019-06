Cercado de Lima: Mujer es acusada de golpear a su hija por no vender caramelos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una mujer es acusada de golpear a sus hijos, a quienes además les exige a trabajar vendiendo golosinas en el Cercado de Lima. Esta vez, la madre dio un puñete a su pequeña de apenas 4 años, debido a que no estaba vendiendo caramelos en la calle.

Un ciudadano informó a través de sus redes sociales que vio a la mujer agrediendo a su hija porque la niña estaba jugando en vez de "trabajar".

Ante ello, el testigo le reclamó porqué había agredido a la menor, pero la madre de familia le increpó por meterse en problemas que no le competen e incluso lo agredió. "El puñete fue tan fuerte que la niña cayó al piso, y el golpe que le dio fue como si un adulto golpeara a otro adulto", refirió.

Según varios transeúntes, la mujer identificada como Beatriz Cahuana Reyes va con sus hijos por las calles de Lima, a quienes vigila para que no jueguen y se dediquen a vender caramelos.

"Cuando le reclamé me respondió '¿Para qué se meten a ustedes? Si quieres te la regalo', inclusive me agredió... Cuando el serenazgo me brinda apoyo para poder trasladarla, la señora dijo que la lleven a la Comisaría de Monserrat porque ahí conocía a todos los policías", refirió muy indignado Humberto Quesquén, quien ha recibido muestras de apoyo por parte los cibernautas por no mostrar indiferencia ante el maltrato infantil.

Además, el ciudadano contó que le han informado varios ciudadanos, que han visto a la mujer "no solo explotando" a sus hijos", si no que también "alquilaría" a los menores a personas con silla de ruedas.

Denuncia en vano

Sin embargo, a pesar que se trata de una grave denuncia en la comisaría más cercana; no hubo mayor acción por parte de las autoridades policiales.

