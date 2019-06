Lima se prepara para masivo corte de agua de tres días

Síguenos en Facebook

Más de dos millones 500 mil ciudadanos de Lima y Callao se preparan para afrontar, de la mejor manera, el gran corte de agua que Sedapal ejecutará el próximo fin de semana, en el marco de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Tras oficializarse la suspensión, vecinos de los 20 distritos afectados empezaron a reservar el recurso vital en cuanto recipiente tuvieran a la mano, a fin de no padecer por desabastecimiento. “Y esta labor es de gran importancia”, según informó el gerente general de Sedapal, Polo Agüero.

En reunión con Correo, el funcionario afirmó que la ciudadanía debe tomar sus precauciones desde este momento. “Queremos informar que la prevención es muy necesaria. Los ciudadanos deben juntar agua y deben racionarla para que el corte no los afecte”, dijo tras ratificar que la empresa de agua pondrá a disposición de los vecinos 192 puntos de distribución gratuita del recurso.

“Pasadas las 77 horas del corte, ya el servicio debería estar repuesto al 100%”, precisó el gerente general de Sedapal. Como se sabe, el servicio será interrumpido a las 9:00 de la mañana del viernes 5 de julio.

Medidas de contención

Sedapal informó que, si bien pidió el compromiso de la ciudadanía para almacenar y racionalizar el agua, dispuso que haya puntos de entrega para evitar el desabastecimiento. En 145 de estos lugares habrá camiones cisternas, mientras que en los restantes 47 la entrega será directamente en los pozos de Sedapal.

Polo Agüero informó, además, que asegurará el abastecimiento en establecimientos clave de la ciudad, como centros de salud. “Hemos mapeado hospitales, clínicas y centros médicos y vamos a atenderlos directamente con 49 cisternas”, señaló el funcionario, quien detalló que cada uno de estos camiones se ubicará en los centros hospitalarios más importantes de Lima y Callao.

Asimismo, dijo que los bomberos también serán suministrados con cisternas ubicadas estratégicamente, a fin de que puedan combatir posibles emergencias durante el tiempo de suspensión.

Carlos Ugaz, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) -entidad que encargó el corte para las obras de la Línea 2 del Metro de Lima-, informó que las cisternas que surtirán de agua a los distritos afectados fueron contratadas por cinco días, a fin de estar preparados ante una probable demora en la reposición del servicio. “Estamos preparados para tal escenario, aunque las posibilidades de que ocurra son casi inexistentes. Se está trabajando para no tener ningún inconveniente. Inclusive, se cuenta con material por triplicado para evitar fallas y retrasos”, comentó a este diario el funcionario de AATE.

Afectados

La suspensión de agua se ejecutará en 20 distritos de Lima y Callao. En 13 de ellos, como El Agustino, La Victoria, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Lince, Carmen de la Legua, Callao, Bellavista, La Punta y La Perla, el corte será al 100%.

En tanto, en Cercado de Lima, Miraflores, San Isidro, Surquillo, San Luis y Rímac la suspensión solo será por zonas y con un alcance de entre el 20% y 80% de su territorio. En el distrito de Ate también se ejecutará el corte de agua, pero solo será afectado el 1% de su territorio.

Los puntos de distribución de agua serán dados a conocer este lunes, a través de las páginas web de ambas instituciones, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, un aplicativo móvil y el Aquafono de Sedapal.

Los representantes de Sedapal y AATE explicaron que la suspensión fue planeada con varios meses de anticipación y sustentaron la elección de la fecha para la misma. “Decidimos por julio porque es uno de los meses en los que menos agua se consume, y que sea viernes para evitar afectaciones a los escolares”, dijo Agüero, quien explicó que es muy probable que ese día (5 de julio) los alumnos no acudan a la escuela por las celebraciones del Día del Maestro.

En tanto, Carlos Ugaz señaló que con una suspensión en fin de semana se evitan inconvenientes a la mayoría de ciudadanos, que trabajan entre lunes y viernes. “Pedimos a la ciudadanía que tome sus precauciones, que junte agua y que la racionalice para evitar que el corte genere inconvenientes”, destacó el director ejecutivo de AATE, quien recordó que estas obras beneficiarán a más de un millón de personas, quienes podrán viajar desde Ate hasta el Callao en solo 45 minutos.

Protección

Los funcionarios de Sedapal y de AATE dieron a conocer que en reunión con algunos alcaldes de los distritos alcanzados por el corte, y los jefes de las regiones policiales de Lima y Callao, se acordó que los agentes del orden prestarán seguridad a los camiones cisterna que se encargarán de distribuir agua potable durante el corte de tres días.

Con esta medida se evitarán posibles hechos de vandalismo en pos del recurso vital, y se asegurará el abastecimiento justo de todas las zonas afectadas por el necesario corte.

Como se recuerda, en algunas zonas del distrito de San Juan de Lurigancho se registraron este tipo de hechos durante el desabastecimiento de agua ocurrido a consecuencia de la rotura de una tubería matriz, ubicada al lado de la estación Pirámide del Sol, de la Línea 1 del Metro de Lima. “La diferencia es que el corte de aquella vez fue por una emergencia. Las personas no sabían que se iba a cortar el suministro y no pudieron guardar agua. En este caso, es un corte programado y se podrá almacenar el recurso, por lo que no debería haber desabastecimiento. Pedimos un uso racionalizado para evitar inconvenientes”, ratificó Polo Agüero.

Visibilización del corte

El gerente general de Sedapal señaló, además, que probablemente sean las zonas más altas de la ciudad las primeras en sentir la suspensión del servicio de agua potable.

“Por un tema de topografía, podría ser así, pero debemos tener en cuenta que en muchos de estos lugares hay bombas, por lo que también es posible que no se perciba el corte inmediatamente”, precisó.

No obstante, durante otras suspensiones del servicio se pudo observar que los lugares elevados de la capital fueron los primeros afectados.

Asimismo, tanto Polo Agüero como Carlos Ugaz resaltaron que la necesaria suspensión del servicio de agua alcanzará aproximadamente a 1 millón 32 mil ciudadanos y no a los más de 2 millones señalados por otros medios, con base en las estimaciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“Este número lo obtenemos con base en las 245 mil conexiones que se ubican dentro del área de suspensión. La cifra lanzada por algunos medios es inexacta, porque asumen que el 100% de los 20 distritos donde se realizará el corte será afectado”, señaló el gerente general de Sedapal.

Apoyan las labores

El director ejecutivo de AATE señaló que el corte de agua fue planeado con algunos meses de anticipación, y así fue confirmado por algunos alcaldes de la ciudad, quienes mostraron su apoyo a la medida, necesaria para impulsar el desarrollo del sistema de transporte en la ciudad capital.

“Estamos haciendo un trabajo de comunicación de los trabajos que se van a hacer. Tenemos que tomar las precauciones del caso. Tenemos reuniones con diferentes comités distritales para explicar este tema”, declaró a este diario George Forsyth, alcalde de La Victoria, uno de los distritos donde la suspensión se vivirá al 100%.

CIFRA

1 de julio se dará a conocer los puntos donde podrá abastecerse de agua potable durante las 72 horas.

Obras

Instalarán empalmes y tapones

El director ejecutivo de AATE, Carlos Ugaz, informó que el corte de agua de tres días es indispensable para concretar las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Según explicó el funcionario, se realizarán 13 empalmes y se colocarán tres tapones en las estaciones del Metro Manco Cápac, Cangallo, 28 de Julio y Nicolás Ayllón.