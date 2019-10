Maniobra de Heimlich: ¿Cómo actuar ante casos de asfixia por atragantamiento?

Síguenos en Facebook

Todos sabemos que los accidentes en casa nunca faltan, de allí la preocupación de los padres por la salud de sus niños, que es mayor cuando son pequeños. Así, los accidentes caseros más comunes, como las quemaduras y la asfixia por atragantamiento, se convierten en el enemigo número uno.

Casos de afixia por atragantamiento

Cuando hay atragantamiento, es bueno utilizar la maniobra de Heimlich, que sirve para expulsar un objeto extraño con el que la persona se ha atragantado; sin embargo, hay algunas indicaciones específicas para aplicarlas en niños menores de un año.

Si un bebé está tosiendo o llorando con fuerza, no es necesario hacer la maniobra, ya que por el llanto puede que desaloje el objeto en forma espontánea, de no ser así, se debe acostar al niño boca abajo, usando el regazo o el muslo como apoyo para sostener el pecho del bebé con la mano; es bueno que se mantenga la cabeza apuntando hacia abajo, una vez hecho esto, dele hasta cinco golpes fuertes y rápidos entre los omóplatos, utilizando la palma de la mano, pero cuidado, podría alterarse si hace esto y no da resultado.

Sin embargo, si con esta maniobra el bebé no expulsa el objeto, se le debe voltear boca arriba, colocarle dos dedos en la mitad del esternón por debajo de las tetillas, comprimirlo de manera rápida en cinco oportunidades, hundiendo hasta un tercio o la mitad de su profundidad y continuar con esta secuencia hasta desalojar el objeto extraño.

Luego, para certificar que se abrieron las vías respiratorias y el niño está efectivamente respirando, acerque su cara a la de él y observe si su pecho se eleva, si no fuera así, debe actuar en forma inmediata con la reanimación cardiovascular, que ya la deben realizar los especialistas.

Es necesario saber que con un bebé debemos tener cuidado en las áreas de la cabeza y del cuello, ya que los músculos de esa zona aún no están desarrollados. El enrojecimiento, la hinchazón y el aumento de temperatura en una parte del cuerpo, acompañado de la aparición de pus, denota infección, hay que considerar que la reanimación cardiovascular en bebés, sólo se hace cuando están inconscientes, no respiran o no tienen pulso.

Casos de quemaduras

Es bueno recordar qué es lo que debe hacer en caso de quemaduras, puesto que el error más común de los padres es aplicar mil empastelados luego de ocurrido el accidente.

Por ello, sepa que no debe aplicarse cremas o ungüentos como el picrato de busetín o lonjas de cebolla, ni aceites, sólo le debe aplicar agua fría. Si llega a producir ampollas, éstas no deben romperse, no tanto por la quemadura en sí misma, sino por la secuela que ésta deja, como cicatrices, que en las áreas como los tobillos, pueden comprometer el andar de los niños afectados.

Igualmente, se debe recurrir al uso de hielo envuelto en un pañuelo limpio; y para el dolor, lo correcto será que un especialista prescriba un medicamento, por ello, en caso de quemaduras en la cara, pies, manos o genitales, deben ser evaluados obligatoriamente por un médico en forma inmediata.