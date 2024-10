Elmer Cáceres Llica, exgobernador de Arequipa, permanecerá en el penal de Socabaya, por el caso Los hijos del cóndor. La jueza Janet Lastra, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de corrupción de funcionarios, amplió por 6 meses la prisión preventiva en contra de la exautoridad.

El pedido fue hecho por el fiscal provincial Arturo Valencia Paiva debido a que esta semana se cumplían los 36 meses de prisión preventiva en contra de Llica y otros investigados. La magistrada también dispuso ampliar el plazo en contra de Marcelo Córdova, exgerente de Autodema y Copasa.

Como se sabe, el exgobernador de Arequipa, exfuncionarios y consejeros son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo impropio.

Según la tesis fiscal, la autoridad regional habría captado a algunos consejeros regionales, a quienes habría ofrecido la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas o terrenos del Estado, a fin de que no lo fiscalicen y apoyen, como el no admitir a trámite los pedidos de interpelación que pudieran presentarse tanto en su contra como a su personal de confianza en el Gobierno Regional de Arequipa.

Otros investigados con prisión preventiva eran Mario Jacobo Jacobo, dirigente; Napoleón Ocsa, exgerente de Autodema, y Jeimy Flores Quicaña, exconsejera regional. Respecto a ellos, el fiscal Valencia Paiva no pidió incrementar la medida coercitiva debido a que ya no existiría riesgo de interferir en la investigación. Saldrán de prisión mañana, bajo reglas de conducta, como no salir de la ciudad y acudir a firmar al juzgado.

El plazo de la investigación preparatoria del caso Los hijos del cóndor vencerá el 1 de noviembre. Por ello, la Fiscalía ha solicitado ampliar la indagación, ya que aún quedan pericias pendientes. La audiencia para evaluar dicha solicitud recién se llevará a cabo.

Cabe precisar que, Elmer Cáceres Llica tiene vigente una sentencia de 6 años de prisión por el delito de colusión agravada, por lo que, si el fiscal no solicitaba ampliar la medida coercitiva en su contra, aún continuaría en el penal Socabaya.





