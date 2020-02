Hoy es general en retiro, pero en 1995 estuvo al mando del personal que debía llegar al centro del conflicto del Cenepa: Tiwinza. Luis Alatrista enfatiza que este nombre corresponde a una localidad del vecino país del norte, pero que Ecuador rebautizó así a parte de nuestra geografía -doble toponimia- para afirmar que les pertenecía.

El 22 de febrero de ese año, el entonces teniente coronel EP y sus hombres protagonizan un asalto que los ecuatorianos llaman “miércoles negro”, el día en que las fuerzas extranjeras tuvieron el mayor número de bajas. Alatrista resalta que todo fue gracias a sus comandos. “Si me dan la misión de matar al diablo, me voy al infierno con esta gente, matamos al diablo y regresamos”, resalta sin dudas ni murmuraciones.

¿Cuándo supo que abrazaría la carrera militar?

En mi formación como estudiante. Antes había instrucción premilitar, me gustaba esta instrucción y tenía profesores que nos enseñaban bastante de nuestra historia, nuestros orígenes, la conquista española, la emancipación, hasta llegar a la República. Algo que me marcó mucho es el por qué habíamos perdido la Guerra con Chile y, particularmente, Arica. De chico me dije que de grande sería soldado para recuperar Arica. Cuando entré en secundaria seguí interesado (en la carrera castrense), tanto así que entré al colegio militar.

¿Lo del “miércoles negro” fue algo planificado?, ¿fueron incursiones?

Me dieron la misión: “Anda a Tiwinza y desarrolla la situación”. Y no sabía a qué me iba a enfrentar.

¿Quién le dio esa orden?

En PV-1 (Puesto de Vigilancia 1) recibí la orden del (entonces) coronel (Roberto) Chiabra (ahora general de división en retiro), que estaba a cargo de las operaciones tácticas; el enlace con el jefe del Comando Conjunto.

¿En ese momento, cuánto personal tenía?

Fuimos algo de 120.

¿Y los ecuatorianos?

Debían ser, de hecho, más de 100. Pudieron ser 150 o 200.

¿Cuántas víctimas hubo en ambos lados?

Hubo 41 bajas ecuatorianas, nosotros tuvimos tres.

¿Comandó las operaciones en ese teatro?

Sí, y en el asalto a Tiwinza, conquista a Tiwinza. Estaba al mando.

A esta operación, ¿cómo la llamaría?, ¿es una incursión?

No, es algo más grande. Fue un asalto a la posición ecuatoriana del falso Tiwinza, así, subrayado, falso Tiwinza, infiltrada en territorio peruano. Asaltamos y tomamos la posición infiltrada del falso Tiwinza.

¿Cómo fue el asalto?

Nos ubicamos a 50, 60 metros, cerquísima (de los ecuatorianos). Cuando uno de los ecuatorianos, que disparaba las piezas de mortero voltea, bosteza, inmediatamente hicimos fuego y les dimos con todo. Esta refriega duraría unos 45 minutos, aproximadamente. Tomamos la posición de mortero, tenían radios, cajones de munición, de diferente calibre, cajones de granadas de guerra, de fabricación israelí, americana y chilena. Los ecuatorianos lo que hicieron fue retirarse, huir de la zona, disparaban para cubrir su retirada. Y ellos cayeron en sus propias minas.

¿Inclinó la balanza en el conflicto?

Sí, fue la última acción. Permanecí en la zona, pero me replegué para regresar a la parte alta de la cordillera. Es ahí que recibo el mensaje de que había un alto al fuego.

¿Cuál es el hito más importante de su carrera militar?

Para un soldado es la satisfacción del deber cumplido. No podría separar, “¡lo mejor fue el Cenepa!”, “¡lo mejor fue Chavín de Huantar!”. No, fue haber defendido a mi patria, contra el enemigo del frente interno, Sendero (Luminoso) y el MRTA, y el enemigo del frente externo, que fue Ecuador.

Cifras

1972 es el año que el general Alatrista egresa de la Escuela Militar.

22 de abril de 1997. Participa en la operación Chavín de Huántar.

2001 es el año en el que el Ejército da de baja al alto oficial

Perfil

Luis Alatrista

General EP (r). Estudió en el Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos en el año 1972, en el arma de Infantería. Participó en el conflicto del Cenepa así como en la operación Chavín de Huántar.