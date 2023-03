“Ya no quiero vivir Julio, devuélveme a mi hija, ayúdenme, revivan a mi bebé, llamen a una ambulancia”, gritaba desconsoladamente Liliana Castillo Valeriano, al observar el cuerpo de su pequeña hija de tan solo 3 años de edad tendido en la pista, luego que el vehículo en el que viajaban se despistó y volcó en la carretera Panamericana Norte, altura del ingreso a la caleta El Ñuro, distrito de Los Órganos, provincia de Talara, en la región Piura.

El lamentable accidente ocurrió a las 11 de la mañana del domingo en la vía Talara-Tumbes. Según las primeras investigaciones policiales, la camioneta de placa F7D-648, conducido por Julio Milla Obregón, se despistó y volcó.

Producto del hecho resultaron heridos Julio Milla Obregón, Liliana Castillo Valeriano, Felicita Obregón Torres, Richard Milla Obregón, Soledad Lizeth Saavedra Uchulun, Alexandra del Rosario M. S. (8), Angela Fabiana del Rosillo Milla Saavedra y Zoe Ailan Milla Castillo.

Lamentablemente, la pequeña E.S.M.C. (3) falleció instantáneamente con el cráneo destrozado, quedando tendida en el pavimento, ante la desesperación y gritos de auxilio de su progenitora, Liliana Castillo.

En el lugar de la tragedia, la madre de la menor amenazó con quitarse la vida y arrojarse al abismo, al ver a su adorada hija muerta en el pavimento.

“Ya no quiero vivir Julio, yo me voy a matar. Ya no quiero vivir”, repetía llorando y gritando desconsoladamente, subiéndose a una baranda de la vía.

Además, la desesperada madre de familia pedía a gritos a las personas que se encontraban en el lugar del accidente un teléfono.

“Un teléfono por favor, necesito llamar a mi hija que venga a revivir a mi bebé...revivan a mi hija, revivan a mi bebé, llamen a una ambulancia”, lloraba desconsoladamente la acongojada madre.