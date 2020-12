El mundo de la magia y la ilusión nos permite soñar. En ese universo utópico, un sueño aún no es posible: eliminar el machismo. Es que, está tan interiorizado que cuando hablamos de magia pensamos solo en magos. La mujer ha quedado subordinada a ser un maniquí de cuerpo contorneado, rostro maquillado y traje de luces ceñido que adorna la presentación del hombre del sombrero y la varita mágica.

“Mi camino nunca fue fácil. De alguna manera, el género masculino no aceptaba que las mujeres ya habíamos dejado el rol de ser la asistente bonita que se paraba al lado de mago para pasarle sus accesorios. Entonces, si de algo me puedo sentir orgullosa es de abrirme camino en un rubro dominado por el género masculino ”, comenta Claudia.

Ese relato se repite a diario desde distintos sectores. La mujer que maneja un camión, la mujer que es mecánica, la mujer albañil, etc. En cualquier lugar dominado por hombres, no ha sido fácil cambiar el chip.

Mire aquí la entrevista completa

CORREO | Maga Claudia Pacheco

Sin miedo a ser expuesta

“Cuando me presenté sentí la crudeza con la que la prensa me juzgó. Presenté un acto con el que me di a conocer: una levitación hindú. Se suele presentar frente a Palacio de Gobierno del país, así lo presentan los grandes magos”, cuenta.

Con la ilusión de ser expuesta por primera vez en varios canales nacionales, Claudia preparó el acto que la haría conocida a nivel internacional.

“Opté por vestirme con un traje Inca. Así lo transmitieron en el mundo, como ‘la princesa Inca en Perú que presenta un acto de magia’. En el mundo fue muy bien recibido, pero acá dijeron que yo estaba estafando porque yo no levitaba ”, afirma.

Con la desilusión y la molestia de haber sido duramente criticada, Claudia después de varios años recuerda que quiso responder pero se mantuvo callada.

“Y se les ocurrió la brillante idea de revelar el acto en vivo, a pesar de que ya todos los actos están en YouTube. Yo nunca he visto que le hagan eso a un mago hombre. No me pareció justo ni correcto”, dispara.

Primeros pasos de una maga

Como toda niña, Claudia era soñadora. Veía dibujos animados y quería lograr los trucos que veía de sus personajes animados favoritos. Con el paso del tiempo, logró abrazar sus sueños.

“Cuando era niña soñaba con mover objetos con la mente o atravesar paredes. Obviamente creces y te das cuenta que eso no se puede hacer realidad. Estudié pintura, me dedique a otras cosas. Cuando fui mas grande me di cuenta que con la magia esos deseos de pequeña se podrían hacer realidad. Cuando soñamos es cuando realmente vivimos”, confirma.

El paquete completo

Claudia no solo es maga, desde muy niña su familia le inculcó el gusto por el arte y la cultura. Por eso, no se limitó a aprender sobre la magia, ella podría armar un espectáculo circense sola, si así lo quisiera. Desde danza aérea, pasando por las contorsiones y la música.

“ Estoy convencida que el arte es una herramienta poderosa, para expresarse, para generar conexión, para generar cambios y para crecer como ser humano . Siempre he tenido la necesidad de expresarme. Hago magia, música y estudie pintura”, aclara.

Por eso, Claudia llamó la atención de distintos medios a nivel internacional en países como Estados Unidos, la China e Italia. Y, confiesa que le gustaría, algún día, ser invitada en ‘Le plus grand cabaret du monde’ (El más grande cabaret del mundo), un programa de televisión francés donde se han presentado imponentes figuras de la magia.

Próxima presentación de Claudia Pacheco

Desde el lunes 4 de enero del 2021, a las 6 de la tarde, Claudia Pacheco y su colega Dennis Gonzáles, dictarán el taller ¡Magia en línea! Las clases virtuales de magia, tendrán una duración de dos semanas y solo se aceptarán ocho alumnos por clase. Puede inscribirse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/claudiapachecomagia o comunicarse al número 998 354 821.