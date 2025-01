Los hospedajes y arrendadores registraron a más de 113 mil extranjeros en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Migraciones, al cumplirse un mes de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 011-2024-IN, que obliga a quienes brindan dichos servicios, a exigir los documentos de viaje o de identidad de las personas extranjeras.

Lima, Cusco, Puno, Arequipa, Ica, Callao, Tacna y Tumbes son las ciudades que tienen mayor registro de extranjeros en la plataforma gratuita habilitada por Migraciones.

La medida busca fortalecer la seguridad del país y brindar garantías a los propietarios de los establecimientos sobre la identidad de sus huéspedes o inquilinos, mitigando el riesgo del uso de sus locales para actividades ilícitas.

Migraciones informó que intensificará los operativos para verificar si los hospedajes vienen cumpliendo con el registro de los extranjeros a los que les brinda sus servicios, de no hacerlo serán sancionados con multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Las infracciones incluyen no solicitar los documentos, no registrar adecuadamente la información o no transmitirla a la plataforma.

Actualmente, las personas extranjeras en condición migratoria irregular por haber ingresado evadiendo el control migratorio o efectuar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno y la seguridad nacional, son pasibles de ser expulsadas mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), en un periodo máximo de 24 horas.

Los dueños de los hospedajes y arrendadores que necesiten hacer dicho registro pueden ingresar AQUÍ.

