Los bodegueros continúan siendo asediados por delincuentes que extorsionan sus comercios con amenazas y cobros de cupos. Ante ello, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, reveló en diálogo con RPP que más de 2000 bodegas han cerrado en el país, luego de que sus dueños se convirtieran en víctimas de los criminales.

Además, Choy aseguró que estos comerciantes no han recibido el apoyo suficiente de las autoridades para poder afrontar estas amenazas.

“El policía te dice que no tiene las pruebas respectivas, [que] las amenazas no son delito. Te dicen que vuelvas después. [...] Cuando llega, el tema es el fiscal. El fiscal dice: ‘no, pero es leve, acá no hay nada, solamente es un intento de susto’”, manifestó Choy.

SIN PROTECCIÓN

El dirigente aseguró que su asociación buscará plantear proyectos de ley a fin de aportar “el marco jurídico legal” para detener a los delincuentes, debido a la falta de intervención de la justicia.

“Eso lo estamos haciendo nosotros, y lo estamos haciendo con otras organizaciones como la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios más”, sostuvo.

Asimismo, indicó que si bien se reportan las amenazas con las autoridades, y pese a que los delincuentes son intervenidos, posteriormente estos recuperan su libertad.

“La víctima no tiene defensor de oficio. Entonces, acá la ley es proteger al delincuente y yo, como víctima, no tengo eso”, lamentó Choy.