Metropolitano: Evalúan utilizar buses eléctricos y ampliar horario de servicio

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó la intención de la comuna capitalina de implementar buses eléctricos en la flota actual del servicio que ofrece el Metropolitano.

“Hay un prototipo que se quiere introducir a manera de incentivar también a los concesionarios. La mejora de los vehículos es una necesidad, no solo para ellos sino para los ciudadanos”, dijo la autoridad. Muñoz Wells también adelantó que se evalúa la posibilidad de ampliar el horario del servicio del Metropolitano. “Estamos evaluando, porque hay personas que tienen horarios ampliados y hay gente que me dice: ‘Yo a las 11 p.m. ya no puedo tomar un Metropolitano’. Estamos en ese proceso de evaluación para generar estas mejoras en el servicio a los ciudadanos”, declaró.

La medida busca eliminar las conocidas “combis piratas”, con miles de papeletas, que salen en la madrugada.

Por otro lado, señaló que el proceso de licitación para la ampliación del Metropolitano a Carabayllo se iniciaría en setiembre, por lo que en noviembre la obra ya estaría “encaminada”, mencionó.

inoperativos. En otro momento, el alcalde presentó ayer los primeros cinco buses troncales que se suman a la flota de más de 300 buses del Metropolitano.

Desde el patio de maniobras, ubicado a un lado del parque Sinchi Roca, en Comas, Muñoz reveló que los buses de 18 metros se incorporan al servicio regular A, que opera desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m.

De igual manera, próximamente se incrementará la flota vehicular de los alimentadores con 21 nuevas unidades, que están en proceso de adaptación. Estos últimos vehículos tienen como prioridad ser usados como buses alimentadores (los amarillos).

“Casi durante nueve años estos buses no han sido utilizados. Además, los estaban canibalizando. Es decir, estaban sacándoles piezas”, explicó Muñoz.

CIFRA

36 medidas de mejora en el Metropolitano viene implementando la comuna limeña.

Ubicado. El trabajador del SAT que filtraba información a los colectiveros sobre los operativos ya ha sido identificado, señaló la comuna.