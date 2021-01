Desde hace casi 7 años, Michael Finseth, el recordado ‘Jerry’ de ‘Así es la vida’ y ‘Memo’ de ‘Mil oficios’, dejó los sets de televisión para tomar un nuevo rumbo: el sector empresarial.

¿Cómo decidiste dar el salto de la actuación al rubro empresarial?

Decidí retirarme de la televisión por el cansancio de estar trasladándome de un lugar a otro y que la rutina sea la misma casi todos los días . En el 2014 recibí el llamado de mi familia para hacerme cargo de la dirección comercial de ‘Zar’ (empresa familiar distribuidora de ladrillos) en Piura. He estado ahí 6 años y decidí dar un paso al costado para fundar mi empresa.

¿Extrañas la actuación?

La verdad, sí. Me gusta mucho, es parte de mi vida. Fue el impulso para poder ser creativo, para conocer diferentes personajes, facetas. Me divertí mucho estando en los diversos programas, con el equipo de producción, los técnicos, los actores, el público. Hasta ahora agradezco que me reconozcan después de tantos años de no estar en televisión . La gente sigue recordando, depende de la generación. A veces me encuentro a una familia y me dicen: “yo te veía cuando tenía 10 años”. Y ahora tienen 30.

¿En qué series ha actuado Michael Finseth?

1000 Oficios (Debut 2001)

Habla Barrio (2003)

Así es la Vida (2004)

Santo Convento (2007)

Operación Rescate (2010)

¿Descartarías volver a actuar en alguna producción?

No descarto nada en la vida. Uno no sabe si tendrá la posibilidad, en el futuro, de integrar alguna serie o programa. Depende de los tiempos que tenga y las circunstancias que se den. Nunca cierro las puertas.

(Foto: Facebook/Michael Finseth)

¿Cuáles son las empresas que diriges?

Tengo, con mi socia, Delicia Requena, Mfin S.A.C., que es una distribuidora de ladrillos en el norte del país. Distribuimos material de construcción. Especialmente en Piura, Tumbes y Chiclayo. Además con Karin Plasencia, mi novia, vamos a realizar prendas de vestir casuales. A la par, con Claudio Galarreta, tenemos Sorbos, la marca de sorbetes comestibles .

¿Cómo conociste ‘Sorbos’?

A Sorbos lo conocí en un viaje a Barcelona, en un local. Me senté, me trajeron un sorbete al costado que estaba cerrado. Le dije a la señorita que me atendía: “ese sorbete que me ha traído es distinto, huele rico”. Y me dijo que sí, que era un sorbete comestible, que viene en diferentes sabores. Me terminé el sorbete en 30 segundos y todavía no terminaba el trago. Se me vino a la mente: “ este producto cambiará la forma de tomar bebidas en el país y que las personas tengan una experiencia distinta ”. Le comenté a Claudio y así nació la idea de traer a Sorbos como representantes oficiales de la marca.

¿Qué sabores tiene ‘Sorbos’?

Fresa

Lima

Limón

Jengibre

Manzana verde

Chocolate

Canela

Neutro

¿Qué es ‘Sorbos’?

Es un producto para grandes y chicos. Lo más importante de esto es que respeta el medio ambiente y no deja residuos . Sorbos es un sorbete que no migra el sabor ni color a la bebida. Puedo tomarme una limonada con un sorbete de chocolate y la limonada no se va teñir de chocolate. En este momento me estoy tomando un Gin de berry con un sorbete de fresa y combina perfecto.

El actor Michael Finseth y su socio Claudio Galarreta se juntaron para emprender un negocio que comercializa sorbetes comestibles. (Eduardo Cavero/GEC)

¿Qué lo diferencia del resto?

Tenemos un producto único. No se compara ni al sorbete de papel, ni al sorbete compostable, ni al de plástico, ni de vidrio, ni de papel. El sorbete no va llegar al mar, a un basurero, ni a un relleno sanitario. Es como si se te callera un poco de gelatina al piso y se hace agua. Lo mismo pasa con ‘Sorbos’. Es como un caramelito blando que puedes consumir al final de tu bebida o mientras la tomas. No contiene gluten, no tiene alérgenos, tiene 26 calorías por unidad . Caminas 3 cuadras y quemas las calorías sin problema. Además, tiene licencia natural.

¿De qué está hecho?

Azúcar

Almidón de maíz

Gelatina

¿Cuál es el la importancia de reciclar con un producto así?

En el mundo consumimos millones de sorbetes plásticos o compostables. Muchos de ellos no son desechados de forma correcta. Esto genera desperdicios, son plásticos de un solo uso. Es lamentable que todavía existen negocios que habiendo una ley, que establece el Estado peruano, de la no utilización de sorbetes de un solo uso, la siguen usando. Esto genera residuos que afectan la naturaleza, el mar, los peces, el consumo humano. En un tiempo va haber más plástico en el mar que peces.

Con la nueva normalidad el uso de plásticos de un solo uso en bares, restaurantes y lugares de ocio ha crecido...

Ahora, viendo los protocolos que existen, llegamos a utilizar mas plástico que antes. En los restaurantes ponen: el cubierto en plástico, la servilleta en plástico y ¿a dónde se va todo ese plástico? Estamos contaminando. Las mismas mascarillas contaminan el medio ambiente, se han vuelto el cáncer del mundo . Caminas por la calle y encuentras mascarillas tiradas. La gente no entiende que la mascarilla es un producto que debe ser utilizado y desechado de forma correcta.

Viendo esta realidad... ¿están pensando en traer nuevos productos eco-amigables?

Tenemos la idea de traer otros productos. Con Claudio queremos, a partir de marzo, traer una línea de productos que sean de la misma línea de sorbos : biodegradables, sostenibles, eco-friendly y que creen conciencia.

