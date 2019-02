Milagros Llamosas, viuda de Peredo: "La única forma para levantarnos fue el amor de muchos por Daniel"

Síguenos en Facebook

Con una voz cálida y llena de fortaleza, Milagros Llamosas Salas, esposa de Daniel Peredo Menchola, nos habla en la siguiente entrevista de sus sentimientos, sueños y proyectos a un año del fallecimiento del periodista deportivo, a quien el pueblo peruano recuerda por sus emocionantes relatos al narrar, sobre todo, los partidos de la Blanquirroja.

¿Qué eventos se harán para recordar a Daniel a un año de su deceso?

El 19 de febrero (mañana) van a recordar el año sin Daniel Peredo en la cabina 7, que lleva el nombre de Daniel, una parada en el tour de las visitas al Estadio Nacional. Esta cabina respira a Daniel; definitivamente los mejores momentos, en familia, son de Daniel y también acá. Su cumpleaños es el 17 de junio, era su número cabalístico.

¿Qué has pensado hacer para preservar su legado?

Nosotros hemos participado en muchas actividades de reconocimiento hacia Daniel, nos hizo sentir que tenía un legado que cuidar y que podíamos hacer que siga inspirando en el tiempo. La idea es una asociación civil que soporte proyectos deportivos, educativos, lúdicos. También queremos hacer una exposición, una web oficial donde el mundo de Peredo esté allí.

¿Es cierto que a las pequeñas les gusta el deporte?

Sí, Fátima está haciendo mucho fútbol, increíblemente, es delantera, con todo lo del año pasado hay un boom del fútbol femenino; a Daniela le gusta correr, le da paz.

¿Cómo vivió la familia la participación de Perú en el Mundial Rusia 2018?

Nosotras estuvimos cobijadas de cariño, teníamos mensajes sobre Peredo en los estadios: Peredo, el número 12; fotos de banderas con el rostro de Daniel. Yo no era mucho de redes sociales, pero tengo una cuenta en Twitter, había que devolver las muestras de “estoy en tal estadio, mira mi polo, mi bandera, este carro”. Lo vivimos con contención y soporte, con sus amigos, sus frases o manifestaciones genuinas de tanto peruano en Rusia. Vi a la mamá de Jefferson Farfán, a la señora Charo, con un polo de Daniel.

¿Es cierto que tu aporte en el relato de Daniel fue incluir el apellido materno del jugador?

El fútbol es un deporte masivo donde convergen los chicos de todos los estratos sociales -familias con problemas, hogares jefaturados por mujeres, padres ausentes-, pero solo necesitas una pelota. Desde mi mirada social, siempre había una mamá que se rompía por conseguir pasajes, que hacía la pollada, la rifa para comprar el chimpún, los implementos del arquero. Había historias inspiradoras que yo le contaba; la mamá está en ese segundo apellido, a veces no lo anunciamos.

Por eso, Jefferson Farfán Guadalupe...

“¡Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, por su mamacita!”, esa frase que a la mamá de Jefferson la llenaba de emoción. Ella se acercó a nosotras, me comentó que, como no se lo pudo decir a él, esa frase bonita la emocionada, ha sacado sola adelante a su hijo.

Te noto una mujer fuerte, con dos niñas a quienes sacar adelante...

Yo creo que este tipo de situaciones, de pérdidas tan duras, que podemos atravesar muchas personas, te cambian la vida. No creo que haya situación más dura que esta que nos tocó como familia; sin embargo, nuestro duelo fue tan especial, creo de la mano de Daniel. Asumir la adversidad es un día a día. Mi vida cambió para siempre, pero lo vivimos todos los días. No es que la tristeza y el dolor se vayan, van a estar siempre; aprendes un poco a convivir, a no paralizarte, que tienes familia, que hay que seguir adelante. El mensaje está ahí: su papá lo hizo, fue una persona honesta, responsable, comprometida y debemos dar la talla, en su honor seguir adelante. Teníamos un proyecto de familia importante con dos niñas, el proyecto ahora está en mis manos. Debo darle continuidad a todo lo que anhelaba. Él deseaba actuar, lo hizo; narrar la clasificación, lo hizo. Pero también deseaba que sus hijas sean felices, vivan y tengan todas las oportunidades del mundo.

El compromiso ahora es tuyo...

Sí. La vida nos da situaciones duras, nunca pensé estar en ella, pero tengo que asumirla, una no puede dejar de lado algo como esto; al contrario, la única forma que tuvimos para levantarnos fue el amor de muchos por Daniel, pero también nos hizo sentir que el orgullo inmenso, que él no dimensionó, lo sentimos nosotros.

Datos

- En 1990, comienza Daniel Peredo sus prácticas en el diario Ojo.

- En 1996, ingresa Peredo al programa de TV Goles en Acción.

Sobre Milagros Llamosas

Trabajadora social. Licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un diplomado en Recursos Humanos por la misma casa de estudios.