Mincetur: Entérate aquí cómo postular a las subvenciones que otorgará a proyectos innovadores

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que este año ofrecerá subvenciones a 40 proyectos de negocios innovadores destinados al turismo, como parte su programa 'Turismo Emprende'. La iniciativa se maneja en tres tipos de servicios: alojamiento, alimentación u operación turística.

Gladys Ormeño, directora de Innovación de la Oferta Turística del Mincetur, explicó que se ofrecerá el financiamiento no reembolsable enfocándose en dos modalidades.

La primera se centra en los negocios interesantes en innovación que buscan concretarse. Se otorgará una subvención será de hasta S/. 60, 000 y el ministerio ayudará a cubrir el 100% del costo del proyecto.

“En este caso el emprendedor aún no tiene nada. Y nosotros haremos el acompañamiento hasta que se constituya como empresa y se desarrolle", indicó Ormeño.

Para la segunda modalidad, se considerarán solo a las empresas que estén operando y quieran innovar mediante la diversificación de sus servicios. La subvención podría llegar hasta los S/. 150,000 y cubre el 80% del costo del proyecto. La empresa se encargará de aportar el 20% restante. Se debe considerar que la modalidad abarca a microempresas que deben tener dos años de creación y una facturación máxima de 150 UIT.

En ambos casos, un requisito que no se debe pasar por alto indica que los postulantes no pueden tener morosidad en Infocorp, o falta de pensión por alimentos. Y por supuesto no tener antecedentes policiales.

Gladys Ormeño, en entrevista con Gestión, enumeró algunas condiciones indispensables que deberían plantear los postulantes.

"En cualquier caso, el proyecto tiene que ser innovador, sostenible, que respete el medioambiente y ponga en valor a la naturaleza”, dijo la funcionaria.

En 2017 y 2018, el Mincetur ya ha otorgado el beneficio económico a 62 emprendimientos, seleccionados entre 1500 empresas que postularon.