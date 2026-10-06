Un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional e integrantes de la organización criminal “Los Guardianes de La Pampa”, vinculada a actividades de minería ilegal, sicariato, secuestro y extorsión, dejó cuatro personas fallecidas y un efectivo policial herido este martes 6 de octubre en Madre de Dios.

El hecho ocurrió a las 4:00 a.m. en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, en el sector La Pampa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) de la PNP.

De acuerdo con el reporte policial, durante el enfrentamiento fallecieron tres integrantes de la organización criminal, quienes hasta el momento no han sido identificados y figuran como NN.

Un policía falleció y otro resultó herido

El enfrentamiento también dejó como saldo la muerte del suboficial de tercera PNP Jack Nima Zota, integrante de la Diropesp.

Asimismo, el suboficial de primera PNP Joel Ríos Coquinche, también perteneciente a la Diropesp, resultó herido por proyectil de arma de fuego. El efectivo presentó edema cerebral y masa encefálica expuesta, por lo que fue trasladado al Hospital Regional de Madre de Dios para recibir atención médica.

Las acciones policiales culminaron aproximadamente a las 10:20 a.m.

Incautan fusiles, granadas y municiones

Los agentes policiales incautaron 15 fusiles de guerra de largo alcance, de diversas marcas y calibres, que se encontraban en poder de los integrantes de la organización.

También fueron decomisadas cinco granadas de guerra tipo piña, además de diversos teléfonos celulares y una gran cantidad de municiones de diferentes calibres.