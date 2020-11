El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que el curso de religión no se quitará “de ninguna manera” del currículo escolar porque existe un acuerdo con la Iglesia católica.

“ De ninguna manera (retirar el curso de religión) porque primero, no se puede. Hay un acuerdo internacional con el Vaticano en el marco del Concordato y el curso permanece. El sábado pasado pedí disculpas a los que se sintieron ofendidos por el asunto, por un texto que había sido hecho en el marco de un estudio sobre un pensamiento crítico en la escuela, lo que más bien debería generarnos el debate sobre el contenido de esos cursos, más adelante”, expresó en entrevista con Exitosa.

Según el titular del Ministerio de Educación, el curso de religión no se puede retirar porque no corresponde al periodo de transición hacerlo y que no habrá el tiempo necesario.

“ Normativamente no se puede ”, fue la segunda razón del porqué no se eliminará el curso en las clases escolares en los colegios de todo el Perú.

Por otro lado, Ricardo Cuenca aseveró que el Estado no puede intervenir para variar los precios de las pensiones de los colegios particulares.

“El Ministerio de Educación no puede interferir directamente en la regulación de los precios de las pensiones de los colegios privados . Lo que podemos hacer es tratar de favorecer a que se llegue a un acuerdo entre las asociaciones y por otro lado, fortalecer la escuela pública”, indicó al mencionado medio.

