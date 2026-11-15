Familiares de Rocío del Pilar Arroyo Salinas, de 58 años, piden ayuda para conocer su paradero, luego de que desapareciera el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque. La mujer llegó desde Trujillo junto a un grupo de su parroquia para participar en la misa del papa León XIV.

Según informó RPP a través del Rotafono, el hijo de Rocío informó fue vista por última vez cuando indicó que iría hacia los servicios higiénicos. Sin embargo, no regresó con el grupo. Su hijo, Óscar Toribio Arroyo, señaló que su madre aparentemente se desorientó y pidió a la población colaborar con cualquier información que permita encontrarla.

Rocío del Pilar mide 1.58 metros, tiene contextura gruesa, tez mestiza, rostro redondo, ojos y cabello negros, y nariz aguileña. Al momento de su desaparición vestía un polo amarillo con un logo alusivo a la visita del papa León XIV y la inscripción “Arquidiócesis de Trujillo” en la parte posterior. También llevaba una gorra amarilla con una frase relacionada con Trujillo y un buzo.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 949 429 443 o llamar al 114 de la Policía Nacional del Perú. La familia espera que la difusión del caso ayude a encontrar a la mujer.