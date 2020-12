El presidente de la República, Francisco Sagasti , mediante una conferencia de prensa transmitida desde Palacio de Gobierno junto a su Gabinete Ministerial han informado a la ciudadanía sobre la situación actual de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y las restricciones que se implementaran con miras a las fiestas de fin de año.

Durante los últimos días se comenzó a rumorear sobre el retorno a una cuarentena focalizada para frenar los contagios de coronavirus y ante todos estos comentarios, la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia informó sobre las restricciones que se darán durante Navidad y Año Nuevo 2021.

“El día de hoy hemos tenido la oportunidad de analizar y revisar, en base a información confiable del Minsa, cuáles son las medidas en relación a la prevención de la COVID-19 que debemos tomar en las fiestas de fin de año. Quisiera decirles que el Minsa, en coordinación con otras entidades, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados. En el Consejo de Ministros hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas tengamos que adoptar patrones de comportamiento distintos a los tradicionales. El día 24 de diciembre es un día no laborable compensable, como el 31 de diciembre. Se restringirá la circulación del transporte privado los días 24 y 25 de diciembre, así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021”.

Es importante recalcar que la inmovilización social obligatoria se mantiene en el horario de las 00:00 horas hasta las 04:00 horas.

¿HABRÁ LEY SECA EN NAVIDAD O AÑO NUEVO?

A pesar que en conferencia de prensa no se ha comentado, muchos ciudadanos se han comenzado a preguntar si se aplicará la “Ley Seca” en Navidad y Año Nuevo 2021. La respuesta es No, pero se aplicarás las restricciones que se han dado desde el Gobierno y es que el 24 de diciembre es un día no laborable compensable, como el 31 de diciembre. Se restringirá la circulación del transporte privado los días 24 y 25 de diciembre, así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021.

