Entre octubre de 2021 y octubre de 2024, 58 986 los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que aportaron menos de 20 años obtuvieron una pensión proporcional. En esta nota explicaremos los derechos que tienen estos asegurados y sus familias, además cómo solicitar esta prestación.

Derechos a los que accedes

Como todos los pensionistas de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones, reciben una retribución económica y atención médica en EsSalud, ambos de por vida. Además, pueden solicitar el servicio gratuito de pago a domicilio.

Adicionalmente, al cumplir 80 años perciben automáticamente la Bonificación por Edad Avanzada.

Monto de la pensión

La pensión proporcional es un monto fijo que se paga 12 veces al año y a partir de enero de 2025 se incrementará de la siguiente forma:

Si acredita o acreditó entre 10 y menos de 15 años de aportes, el monto de la pensión será S/ 300.00 mensuales

Si acredita o acreditó entre 15 y menos de 20 años de aportes, el monto de la pensión será S/ 400.00 mensuales.

Derecho que tiene la familia

En caso el pensionista de jubilación fallezca, los beneficios de la pensión y atención médica se extienden al cónyuge o conviviente, los hijos menores de edad y los hijos con discapacidad para el trabajo.

Los hijos mayores de edad pueden solicitar una pensión por prórroga por estudios, siempre y cuando, realice estudios de forma continua.

En los últimos tres años son 2525 los beneficiarios (pensionistas de viudez, orfandad o ascendencia) gracias a una pensión proporcional.

Requisitos para acceder a una pensión proporcional

Para solicitar una pensión proporcional el afiliado debe:

Haber cumplido los 65 años

Acreditar por lo menos 10 años de aportes a la ONP

¿Cómo solicitar la pensión proporcional?

El afiliado puede hacerlo de forma presencial o virtual.

Desde la plataforma onpvirtual.pe elegir el escenario “estoy aportando”, la opción “quiero mi pensión”. Registrar en el formulario sus datos personales como un número telefónico y correo electrónico. Los asesores de la ONP se contactarán por esos medios para orientar al afiliado con el ingreso de su solicitud.

Para la atención presencial, la ONP cuenta con 20 oficinas con horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También puede acudir a los módulos de la ONP en los centros MAC que están a su servicio seis días a la semana en 18 centros MAC ubicados en Áncash, Arequipa. Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y Ucayali. Los horarios en Lima y Ventanilla son de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.; para las demás regiones es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. y los sábados el horario a nivel nacional es de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.