No importaba si no podías conducir o no sabías nada de las reglas de tránsito, bastaba con llenar tus datos y esperar sentado. La organización criminal “Los Confiables del Centro” que operaba desde el 2023 en Cerro de Pasco y Oxapampa, se encargaba de conseguirte la licencia de conducir.

Los efectivos de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de Huancayo, tuvieron que disfrazarse de postulantes para descubrir quiénes formaban parte de esta banda que cobraba entre mil 500 y dos mil soles por cada licencia.

Según las investigaciones, el director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Pasco, Jhony Roger Carhuaricra Quintana, (28) (a) “Jhony”, era el cabecilla de esta organización, como director de la DRTC – Pasco y sería quien coordinaba y controlaba los actos ilícitos.

INCAUTAN

En el megaoperativo organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central y policías de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado, también cayeron a Moisés García Vásquez, (a) “García o Moisés”, evaluador de manejo en la DRTC – Pasco; Nelson Cristóbal (a) “Lentes o Nelson”, quien imprimía las licencias de conducir; Erick Flores (a) “Hacker”, encargado de la sala de cómputo de la DRTC Pasco.

Otros detenidos son: Danisa Casimiro (a) “Margarita o Dani”, Liz Corpus (a), “Liz”, Nilton Santiago (a) “Nilton”, Christian Ventura (a) “Cristian”, Franklin Yalico (a) “Franklin”, Waldir Rafael (a) “Waldir”, Juan Alcarraz (a) “Juan Da”, Diana Randolf , Wendy Guizado, Biane Camposano, Madeleyne Huamán, Zenón Sauñe (a) “Zenón”, Benji Ayala (a) “Benji” y José Santos.

La orden de detención preliminar es de 15 días por los delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Asimismo, se allanó la Dirección de Transportes, 4 inmuebles, se detuvo a 16 implicados; se incautó 3 vehículos y 50 mil soles, 10 laptos.

La organización criminal “Los Confiables del Centro” se dedicaban a la tramitación y entrega de licencias de manera irregular, captaban a los postulantes en Huancayo, Pasco, Oxapampa y Selva Central ofreciendo pasar sin problemas los exámenes médicos, conocimientos y de manejo; por todo ello cobraban hasta 2 mil soles.

